Einer der besten Sci-Fi-Blockbuster der letzten 20 Jahre erobert Netflix: Seine Bildgewalt ist einzigartig

Ein umstrittener Teil einer gigantischen Sci-Fi-Horror-Reihe erobert gerade die Netflix-Charts. Derart bombastische Bilder gibt es im Stream fast nie zu sehen.

Wer Horror im Weltall und auf fremden Planeten sehen will, hat seit 1979 vor allem eine Anlaufstelle: Das gefeierte Alien-Franchise, das in den letzten 57 Jahren laut The Numbers knapp 2 Milliarden US-Dollar eingespielt hat. Aktuell erobert der für viele umstrittenste Teil der Reihe die Netflix-Charts: Prometheus - Dunkle Zeichen ist für die einen prätentiös und hohl, für die anderen bildgewaltig und packend.

Prometheus erobert die Netflix-Charts: Darum geht's im Sci-Fi-Horror

Prometheus erschien 2012 und gilt als große Rückkehr Ridley Scotts zu der Sci-Fi-Reihe, die er 1979 mit Alien - Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt begründete. In Sachen bombastische Bilder können nur wenige Konkurrenten dem Blockbuster das Wasser reichen: Selten wurden fremde Welten mit so viel schrecklich-schönem Pathos inszeniert.

Über die Story streiten Fans bis heute. Prometheus spielt im Jahre 2089 und begleitet eine Mission zum weit entfernten Mond LV-223. Die Wissenschaftler:innen Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) und Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) meinen, dort die Ursprünge der Menschheit zu finden. Neben diversen Forscher:innen gehören unter anderem die Weyland-Yutani-Mitarbeiterin Wickers (Charlize Theron), Captain Janek (Idris Elba) und der Android David (Michael Fassbender) zur Expedition.

Als das Team schließlich auf LV-223 landet, bricht schnell die Hölle los. Der Planet ist nicht, was er zu sein scheint. Und auch unter der Crew gibt es Mitglieder, die für ihre Mitreisenden eine große Gefahr darstellen.

Prometheus war unter Fans umstritten: Viele labten sich an seinen wunderschönen Bildern, bewunderten die Dynamik in der Crew und die Größe der Fragen, die Scott mit seiner Story stellt. Andere empfanden das Thema des Films als größenwahnsinnig und die Inszenierung als schönen Schein, hinter dem sich nur eine hauchdünne Geschichte verbarg.

Welche Qualität der Sci-Fi-Horror-Blockbuster hat, muss jede:r Zuschauende für sich selbst entscheiden. Zumindest auf Netflix scheint der Film nun erneut regen Zulauf gefunden zu haben.

So sehen aktuell die Netflix-Charts aus:

