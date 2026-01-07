Einer der besten Sci-Fi-Filme 2025 jetzt im Stream: Er spielt auf dem gefährlichsten Planeten des Universums

Ende 2025 erschien ein fesselnder Sci-Fi-Blockbuster im Kino, in dem ein Krieger auf einem mörderischen Planeten ums Überleben kämpft. Jetzt ist er endlich im Stream verfügbar.

39 Jahre ist die Sci-Fi-Reihe alt und es geht ihr so gut wie nie: Das Predator-Franchise befindet sich dank Predator: Badlands auf Höhenflügen: Es ist der erfolgreichste Film der ganzen Reihe, die 1987 mit dem Schwarzenegger-Spektakel Predator ihren Anfang nahm. Jetzt gibt es den neuen Teil endlich auch bei Amazon & Co. zu kaufen und leihen.

Sci-Fi-Hit im Stream: Predator Badlands entfesselt Planeten des Todes

Predator: Badlands dreht sich um Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), einen jungen Predator, der von seinem Stamm verstoßen wird und seinen Wert beweisen will. Er begibt sich auf den Weg zum laut Film gefährlichsten Planeten des Universums. Und will dort ein Monster jagen, das selbst die Anführer seines Stammes fürchten.

Schaut hier den Trailer zu Predator Badlands:

Predator: Badlands - Trailer 3 (Deutsch) HD

Einmal gelandet, scheint ihm der ganze Planet nach dem Leben zu trachten: Fleischfressende Bäume, explodierende Pflanzen, riesige Kreaturen und bis an die Zähne bewaffnete Androiden kreuzen seinen Weg – zu letzterer Fraktion gehört auch Thia (Elle Fanning), die ihm ihre Hilfe anbietet, wenn er sie mitnimmt. Ihr bitterböser Zwilling Tessa (ebenfalls Fanning) betrachtet Dek jedoch als Feind, den es auszuschalten gilt.

Predator: Badlands erschien am 6. November 2025 in den deutschen Kinos. Das Sci-Fi-Spektakel stammt von Dan Trachtenberg, der seit dem Erfolg von Prey als Retter der Reihe gilt. Im Moviepilot-Interview enthüllte er unter anderem, dass eine zentrale Idee des Films aus Star Wars entlehnt ist.

Unser Film-Check:

Wann kommt Predator: Badlands zu Disney+?

Predator: Badlands ist seit dem 6. Januar 2026 bei Amazon als Kauf- und Leihversion verfügbar, auch bei anderem VOD-Anbietern wie Apple TV und dem Sky Store gibt es ihn zu sehen. Bis zum Start im Streaming-Abo von Disney+ vergehen ab der Kinoveröffentlichung erfahrungsgemäß etwa 100 Tage. Er wird aller Voraussicht nach also Mitte Februar dort erscheinen.