Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten war so erschreckend, dass Psychologen eine Wahnvorstellung nach ihm benannten: Er ist bei Netflix

Die Truman Show gehört fraglos zu den besten Sci-Fi-Filmen aller Zeiten, dessen Wirkung auch nach fast 30 Jahren nicht nachgelassen hat. Selbst in der Psychologie spielt das Werk eine Rolle.

Science Fiction, Mediensatire, Tragikomödie: Die Truman Show bedient all diese Genres auf einmal und das auf ziemlich bemerkenswerte Weise. Der Film aus dem Jahr 1998 begeistert auch heute noch auf mehreren Ebenen, wodurch er unter Cinephilen längst Kultstatus genießt.

Doch nicht nur in der Filmgeschichte hinterließ das visionäre Werk von Regisseur Peter Weir (Der Club der toten Dichter) seine Spuren: So diente Die Truman Show einige Jahre nach seiner Veröffentlichung als Namensgeber für eine psychische Störung, die auf der Prämisse des Films basiert.

Die Truman Show: Die düstere Sci-Fi-Dystopie ist längst Realität

In Die Truman Show spielt Jim Carrey (Die Maske) den titelgebenden Protagonisten Truman Burbank, der ohne sein Wissen seit seiner Geburt rund um die Uhr von Kameras gefilmt wird und als Hauptfigur einer Live-Realityshow fungiert. Seine gesamte Existenz und die Welt, in der er lebt, ist lediglich eine perfide Inszenierung des größenwahnsinnigen Produzenten Christof (Ed Harris).

Alles ist hier Fake: Trumans Wohnort, seine Frau, seine Freunde, seine Nachbarn. Doch eines Tages wird der sensible Mann misstrauisch und kommt so der bitteren Wahrheit schrittweise auf die Schliche.

Was sich Drehbuchautor Andrew Niccol (Gattaca) hier vor 28 Jahren ausdachte, erwies sich als geradezu prophetisch: Permanente Beobachtung als Entertainment-Konzept erhielt schon kurz nach dem Release des Films mit der Reality-Show Big Brother Einzug ins echte Leben. Heute sind Personal Broadcasts auf diversen Social Media-Plattformen alltäglicher Standard und geradezu selbstverständlicher Teil der Internetkultur.

Das Truman-Show-Syndrom: Psychologen benannten Wahnvorstellung nach dem Film

Die Bedeutsamkeit von Die Truman Show zeigt sich auch daran, dass der Film selbst in der Psychologie Erwähnung findet. Wie BBC erklärt, existiert nämlich eine seltene psychische Störung, die nach dem dreifach oscar-nominierten Streifen benannt wurde – das sogenannte Truman-Show-Syndrom.

Dabei handelt es sich um eine Wahnvorstellung, bei der die Betroffenen überzeugt davon sind, dass ihr Leben eine inszenierte Reality-Show ist, die anderen Menschen zur Unterhaltung dient. Patient:innen sehen sich gewissermaßen als Truman-Version in einer fingierten Welt, was Psychologen als Vorläuferphase einer Schizophrenie einordnen.

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Erstmals wurde das Syndrom im Jahr 2004 von den US-amerikanischen Psychiatern Joel und Ian Gold diagnostiziert, die bis 2008 eine zweistellige Zahl weiterer solcher Fälle dokumentierten. Viele Wissenschaftler:innen erkennen darin vor allem ein Indiz für den immensen Einfluss der Popkultur auf den menschlichen Geist. Die Ursachen für eine derartige Paranoia könnten laut Psychologie aber noch vielfältiger sein:

Die Terroranschläge vom 11. September 2001 führten zu einer radikaleren Überwachungspolitik in den USA, was die allgemeine " Angst vor dem Verlust der Privatsphäre " verstärkte.

" verstärkte. Die zunehmende Digitalisierung (Social Media etc.) der Gesellschaft beeinflusst die mentale Verfassung und kann Psychosen verschlimmern.

Betroffene suchen unterbewusst nach einem Sinn in einer für sie unerklärlich gewordenen Welt.



Dass der Plot von Weirs tragikomischer Mediensatire für wenige Menschen tatsächlich zur eingebildeten Realität wird, verleiht der ohnehin schon erschreckenden Sci-Fi-Vision eine zusätzlich verstörende Note.

Die Truman Show ist aktuell in den jeweiligen Streaming-Abos von Netflix und Paramount+ verfügbar.