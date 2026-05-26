Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten schmerzt seinen Regisseur noch immer: "Wurde mir weggenommen"

Vor rund sieben Jahren erschien einer der besten Science-Fiction-Filme in den Kinos, doch der Regisseur ist bis heute mit der finalen Version unzufrieden. In einem Interview erzählte er nun, dass ihm der Film "weggenommen" wurde.

Das Science-Fiction nach wie vor ein sehr gefragtes Genre ist, hat der Erfolg an den Kinokassen von dem diesjährigen Der Astronaut - Project Hail Mary abermals bewiesen. Umso überraschender ist es, dass einer der besten Weltraumfilme der letzten 10 Jahre an den Kinokassen nur wenig Erfolg erzielen konnte: Die Rede ist von James Grays Ad Astra - Zu den Sternen, den ihr auch derzeit bei Disney+ streamen könnt. Der Regisseur selbst ist mit der finalen Version seines Films alles andere als zufrieden.

Der finale Schnitt von Ad Astra entspricht nicht der Vision des Regisseurs

Ad Astra erzählt die Geschichte des Astronauten Roy McBride (Brad Pitt), der zum Neptun reisen soll, um einen von dort ausgehenden, für die Erde gefährlichen Energieschub zu untersuchen. 30 Jahre zuvor hatte sein Vater Clifford (Tommy Lee Jones) die Reise angetreten, der mit seiner Crew hinter dem Neptun verschwunden ist. Für Roy steht nicht nur die Rettung der Welt auf dem Spiel, sondern auch die Konfrontation mit seinem Vater, der ihn im Stich gelassen hatte.

Schaut hier den Trailer zu Ad Astra:

Ad Astra - Trailer (Deutsch) HD

Vor kurzem feierte James Grays neuester Film Paper Tiger auf dem Filmfestival von Cannes seine Premiere. Wie The Wrap aus einem Interview mit der französischen Medienseite Brut berichtet, erzählte der Regisseur, dass er bei seinem neuesten Projekt völlige kreative Kontrolle genießen konnte. Die hatte er bei der großen Studioproduktion Ad Astra kläglich vermisst.

Bei diesem Film habe ich die vollständige Kontrolle, was bei Ad Astra eigentlich nicht der Fall war. Dieser Film wurde mir weggenommen. [Die Kinoversion] nicht meine Fassung des Films. Man gerät in Diskussionen und Debatten, es gibt ein Studio, und dann wurde das Studio [20th Century Fox] an Disney verkauft.

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James Gray will Director's Cut für sein Sci-Fi-Epos

Des Weiteren führte der Regisseur aus, dass er nach wie vor großes Interesse an einem Director's Cut des Films hätte.

Er wäre 12 Minuten kürzer. Ich bin der einzige Regisseur, der einen kürzeren Director’s-Cut produziert. Ich hoffe, dass ich das eines Tages machen werde. Ich meine, es liegt natürlich nicht in meiner Hand, aber ich würde es sehr gerne tun – das wäre für mich aufregend.

Durch die Fox-Übernahme liegen die Rechte des Films mittlerweile bei Disney. Das Studio hat sich bislang noch nicht zu einem möglichen Directors Cut geäußert.