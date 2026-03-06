Einer der besten Sci-Fi-Filme der letzten Jahre bekommt Fortsetzung: Er hat mit atemberaubenden Bildern begeistert

Endlich gibt es Updates zur Fortsetzung eines der zugleich besten und schönsten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre. Die Produktion wurde jetzt offiziell in die Wege geleitet.

Vor ziemlich genau eineinhalb Jahren brachte DreamWorks einen Animationsfilm in die Kinos, der sein Publikum im Sturm eroberte. Anfang des Jahres hatte den Film noch niemand auf dem Schirm gehabt, doch bereits der erste Trailer versprach mit seinen atemberaubenden Bildern ein absolutes Meisterwerk. Diesen ersten Eindruck konnte Der wilde Roboter zu seinem Kinostart bestätigen, da er sich nicht nur als einer der besten Animationsfilme, sondern auch als einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten Jahre entpuppte. Jetzt gibt es endlich Neuigkeiten zur Fortsetzung.

Die Fortsetzung von Der wilde Roboter kommt endlich in Fahrt

Wie Screen Rant berichtet, schreitet die Produktion um die Fortsetzung des Animationsfilms endlich voran. Der Film soll im Original The Wild Robot Escapes heißen und basiert auf dem zweiten Teil der Romantrilogie von Peter Brown. Inhaltlich wird die Geschichte von Roz und Brightbill fortgesetzt, die dieses Mal versuchen, von der Hilltop Farm zu fliehen.

Chris Sanders verlässt für das Lilo und Stitch-Sequel den Regiestuhl, schreibt jedoch nach wie vor das Drehbuch. Troy Quane (Nimona) wird dieses Mal die Regie übernehmen, mit Heidi Jo Gilbert an seiner Seite als Co-Regisseurin. Ob der Allstar-Voice-Cast rund um Lupita Nyong'o, Pedro Pascal und Co. für die Fortsetzung zurückkehren wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt.

Wann und wo kann man Der wilde Roboter 2 sehen?

Nachdem der erste Teil über 330 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielte, ist von einem Kinostart für die Fortsetzung auszugehen. Da diese jedoch bislang noch nicht bestätigt wurde, kann man frühestens mit einem Start im Sommer 2027 rechnen. Den ersten Teil könnt ihr derzeit bei WOW streamen.