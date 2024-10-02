Jetzt einen der besten Sci-Fi-Horrorfilme der letzten Jahre streamen: Der FSK-18-Schocker entfesselt heftigste Bilder

Dieser Sci-Fi-Horrorfilm entführt euch in brutale Abgründe und mauserte sich zu einem der besten Filme 2021. Perfekter Streaming-Stoff für den Gruselmonat Oktober.

Schöner kann man seinen Tag im Horror-Monat eigentlich nicht versauen, als mit dem unangenehmen, durch Mark und Bein gehenden Horror von Possessor. Der Sci-Fi-Horrorfilm von 2020 erschien in Deutschland zunächst in schicken Special Editions für das Heimkino und ist mittlerweile auch bei mehreren Streaming-Diensten verfügbar. Wer Possessor noch nicht kennt und grenzüberschreitende Horror-Erfahrungen liebt, sollte diese unbedingt bei Joyn oder MagentaTV im Abo, oder auf den Amazon-Kanälen ProSieben Fun und Seven Entertainment, nachholen.

Worum geht's in dem Sci-Fi-Horrorfilm mit Andrea Riseborough?

Tasya Vos (Andrea Riseborough) ist eine Agentin der besonderen Art: Die Geheimorganisation, für die sie arbeitet, nutzt Gehirn-Implantate, um mit ihrem Bewusstsein die Körper anderer Personen zu übernehmen. Mit der neuen Identität begeht die Killerin anschließend Morde, die den reichen Kunden des Unternehmens zugutekommen. Die Folgen für die Tötungen hat im Anschluss aber nicht sie, sondern der besessene "Täter" zu tragen, der aber nach einem erfolgreichen Hit durch einen "Selbstmord" entsorgt wird.

Für ihren neusten Auftrag soll Tasya sich das Leben und den Körper von Colin Tate (Christopher Abbott) aneignen, der mit Ava (Tuppence Middleton), der Tochter des mächtigen Firmenchefs John Parse (Sean Bean), verlobt ist. Über die Familienverbindung sollte es leicht sein, an ihr Ziel heranzukommen, doch schon bald findet sie sich gefangen im Kopf eines Mannes wieder, der droht, ihre eigene Identität zu zerstören.

Äußerst brutal: Darum lohnt sich Possessor im Stream

Der zweite Spielfilm von David Cronenbergs Sohn Brandon Cronenberg erhielt seit seiner Premiere reichlich Lob. Zutiefst beunruhigende visuelle Ideen treffen in dem Horrorfilm auf durchdachte Verweise auf unsere Gegenwart. Getragen wird Possessor durch die verstörend intensiven Darbietungen von Andrea Riseborough (Mandy) und Christopher Abbott (The Sinner), deren Figuren um einen Körper und ihre jeweils eigene Psyche ringen und dabei zu furchtbaren Mitteln greifen.

Seht hier einen Teaser-Trailer zu Possessor:

Possessor - Red Band Teaser (English) HD

Mit seiner kühlen, stylischen Inszenierung macht sich Cronenberg zudem frei von den obligatorischen Vergleichen zu seinem Vater. Possessor ist ein ganz eigenes Biest, dem jeder Horrorfan ins Auge blicken sollte.

Dieser Streaming-Tipp wurde in ähnlicher Form erstmals im März 2022 auf Moviepilot veröffentlicht.