Einer der besten Tarantino-Filme hat mein Leben verändert – und viele Fans haben diese Bereicherung nie erfahren

Inglourious Basterds zählt zu den allerbesten Quentin Tarantino-Filmen. Der Regisseur hat nicht nur ein Meisterwerk gedreht, sondern meine persönliche Sicht auf Filme komplett verändert.

Mit Inglourious Basterds hat Kult-Regisseur Quentin Tarantino einen seiner besten Filme gedreht. Der Kriegsfilm verbindet knallharte Spannung mit lockerem Humor, unverwechselbaren Figuren, flotten Dialogen und dem unvergesslichen Coup, mal eben die Weltgeschichte umzuschreiben.

Ich verbinde Inglourious Basterds, der am 20. Mai 2009 bei den Filmfestspielen in Cannes seine Weltpremiere feierte, aber mit einer noch viel prägenderen Erfahrung. Nach Tarantinos Meisterwerk wollte ich Filme anders schauen als davor.

Tarantinos Inglourious Basterds nutzt im Originalton Sprache als Kriegswaffe

Als der Film 2009 bei uns im Kino startete, war ich es gewohnt, Filme fast nur synchronisiert zu schauen. Vor Inglourious Basterds las ich mir aber voller Vorfreude verschiedene Kritiken durch, die den mehrsprachigen Charakter des neuen Tarantino-Films beschrieben. Deswegen ging ich mit meinen Freunden in eine Inglourious Basterds-Vorstellung, die im Originalton mit deutschen Untertiteln lief.

Schon das erste Kapitel, in dem Christoph Waltz als SS-Oberst Hans Landa einen französischen Bauern verhört, weil dieser eine jüdische Familie versteckt halten soll, hatte einen unglaublichen Effekt auf mich.

Während Landa zunächst Französisch mit seinem Gegenüber spricht, wechselt er irgendwann zu Englisch. Dadurch kann die unter den Fußbodendielen versteckte Familie nicht verstehen, was gesprochen wird. Es ist der erste Machtbeweis und ein Zeichen für Landas Überlegenheit in einem Film, der Sprache in eine der mächtigsten Waffen im Krieg verwandelt.

Schaut auch noch Yves' Video-Review zu Inglourious Basterds:

Dieser Film hat mich verändert: INGLOURIOUS BASTERDS | Quentin Tarantino Rewatch

Die deutsche Synchronfassung von Inglourious Basterds versucht, dieses Szenario so gut wie möglich nachzustellen und wechselt vom Französischen ins Deutsche statt vom Französischen ins Englische. Trotzdem wird in Tarantinos Film später noch deutlicher, wie entscheidend der Originalton für weitere solcher Details ist.

Inglourious Basterds beweist besser als jeder andere Tarantino-Film, wie wichtig Originalton in Filmen ist

Später im Film wollen sich der amerikanische Lieutenant Aldo Raine (Brad Pitt) und zwei seiner Nazijäger-Kollegen als Italiener getarnt das Kino infiltrieren, das zusammen mit Adolf Hitler und dessen Anhängerschaft in die Luft gesprengt werden soll. Hier ist es wieder Hans Landa, der die Getarnten mit seinem perfekten Italienisch vorführt.

Immer wieder lässt er Raine und die anderen beiden ihre Fake-Namen wiederholen, bis ihre stark amerikanisch gefärbte Aussprache zumindest ein Stück wie authentisches Italienisch klingt. Wieder ist es Landa, der sich als multilingualer Teufel zum Mächtigsten im Raum aufspielt.

Eine dritte Passage in Inglourious Basterds, die die Wichtigkeit des Originaltons unterstreicht, ist die spannende Tavernen-Szene in Kapitel 4. Darin gibt sich der britische Lieutenant Hicox als Deutscher aus, um ebenfalls das Vertrauen einiger SS-Soldaten für sich zu gewinnen. Für die Sequenz spricht Hicox-Darsteller Michael Fassbender fast akzentfreies Deutsch, dem trotzdem eine ganz leichte Färbung anhaftet.

Zum Verhängnis wird ihm zwar erst das falsche Zeigen von drei Fingern, doch schon davor generiert Tarantino eine unglaubliche Spannung durch feine Dialogduelle, in denen sprachliche Feinheiten wie geladene Waffen eingesetzt werden.

Universal Diane Kruger und Michael Fassbender in Inglourious Basterds

Tarantino setzt Sprache wie Musik ein und jeder sollte das wertschätzen

Inglourious Basterds hat mich Filme mit anderen Augen sehen (oder besser: mit anderen Ohren hören) lassen. Nachdem ich den Tarantino-Streifen 2009 zum ersten Mal gesehen hatte, schaute ich Filme zunehmend im Originalton und zur Not mit Untertiteln. Mittlerweile vermeide ich synchronisierte Fassungen so gut wie immer, da bei überwiegend hochdeutsch eingesprochenen Stimmen praktisch alle sprachlichen Feinheiten und Details verloren gehen.

Tarantino hat selbst darüber gesprochen , dass seine Dialoge allgemein einer Art Musikalität folgen. Die Sprache hat bei ihm einen ganz bestimmten Rhythmus, den er nur mit dem richtigen Cast in den finalen Film übertragen kann. Wer Inglourious Basterds also nur synchronisiert kennt, hat große Teile des Meisterwerks verpasst. Und das wird bei sehr vielen Menschen der Fall gewesen sein, wenn sie Tarantinos Film im Kino, Fernsehen oder als Stream geschaut haben.

Falls ihr Inglourious Basterds, andere Tarantino-Filme oder generell alle Filme nur synchronisiert schaut, solltet ihr häufiger auf den Originalton ausweichen. Es kann euer Leben genauso verändern wie meins.