Einer der besten Thriller der 90er kommt nochmal ganz neu ins Kino: Er inspirierte einen ebenso verstörenden Psycho-Alptraum

Nachdem in letzter Zeit eine ganze Reihe Studio Ghibli-Filme ihr Comeback im Kino gefeiert haben, geht es jetzt mit einem ganz anderen Anime-Klassiker weiter.

Hayao Miyazaki kennen fast alle. Bei Satoshi Kon sollte das eigentlich auch so sein. Sein Werk ist ähnlich einflussreich und hat uns einige der abgefahrensten Animes überhaupt gebracht. Einer davon erstrahlt jetzt in neuem Glanz: Der legendäre Psychothriller Perfect Blue von 1997 läuft bald noch einmal in den deutschen Kinos.

Crunchyroll bringt Anime-Thriller Perfect Blue erneut ins Kino

Der Psychothriller und albtraumhafte Anime-Film wird aber nicht einfach in der alten Originalfassung gezeigt, sondern bekommt eine komplett neue 4K-Restaurierung spendiert – ähnlich wie Angels Egg im letzten Jahr. Ihr habt also die Gelegenheit, den Film in seiner bisher besten Fassung auf der großen Leinwand bewundern zu können.

Es dauert auch nicht mehr allzu lange, ihr müsst euch nur noch gut zwei Monate gedulden. Am 26. Mai 2026 soll es soweit sein, dann startet Perfect Blue als Re-Release in den Lichtspielhäusern Deutschlands durch. Informationen zu Sprachversion oder Untertiteln gibt es aktuell aber leider noch nicht.

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Es lohnt sich auf jeden Fall, das Spektakel nicht zu verpassen. Immerhin haben wir es hier mit einem der einflussreichsten Anime-Filme überhaupt zu tun. Er stammt wie gesagt von Satoshi Kon, dem wir unter anderem auch Tokyo Godfathers und den überaus rauschhaften Paprika verdanken, ehe er schon 2010 viel zu jung verstarb.

Die Story von Perfect Blue hat einen bekannten Meisterregisseur inspiriert

Perfect Blue gilt auch als große Inspiration und einer der Lieblingsfilme von Oscar-Regisseur Darren Aronofsky. Der hat nicht nur eine Szene aus Perfect Blue beinahe eins zu eins in Requiem for a Dream nachgestellt, sondern sich offensichtlich auch bei Black Swan stark an der Story und den Motiven aus Perfect Blue orientiert – auch wenn er selbst das bestreitet.

Darum geht's: Perfect Blue dreht sich um Idol-Sängerin Mima, die ihre Musikkarriere an den Nagel hängt und stattdessen als Schauspielerin Fuß fassen will, was einige Fans nicht ganz akzeptieren wollen. Die Dreharbeiten ihres ersten Films setzen ihr psychisch schwer zu und bald taucht eine mysteriöse Doppelgängerin auf.

Ein Stalker sorgt zusätzlich für wachsendes Unwohlsein, während Informationen über Mimas Privatleben im Internet landen. Als dann auch noch Menschen aus ihrem näheren Umfeld gewaltsam ums Leben kommen, verwandelt sich das Leben des Stars vollends in einen Albtraum. Aber was davon ist Fakt und was ist Fiktion?