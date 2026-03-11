Einer der besten Thriller der letzten 10 Jahren bekommt ein US-Remake – Horror-Experte James Wan führt Regie

The Gangster, The Cop, The Devil ist als absolutes Thriller-Meisterwerk immer noch viel zu unbekannt. Jetzt legt Horror-Spezialist James Wan den Film neu auf.

Thriller sind nicht selten, aber die größten Meisterwerke des Genres kennen trotzdem zu wenige: Der koreanische The Gangster, the Cop, the Devil bekam zwar 97 Prozent bei Rotten Tomatoes , ist aber immer noch viel zu unbekannt. Bis jetzt. Denn nun soll Horror-Experte James Wan (Conjuring) ein Remake ins Kino bringen.

Horror-Veteran James Wan dreht Thriller-Remake: Darum geht's in der finsteren Story

Wie Variety berichtet, hat Paramount Pictures Wan als Regisseur des US-amerikanischen Remakes von The Gangster, the Cop, the Devil eingestellt. Ma Dong-seok, einer der beiden Hauptdarsteller des Originals, soll mitproduzieren. Das Drehbuch wird Shay Hatten (John Wick: Kapitel 4) schreiben.

Schaut hier den Trailer zum The Gangster, The Cop, The Devil-Original:

The Gangster, The Cop, The Devil - Trailer (Deutsch) HD

Das gefeierte Original dreht sich um den Gangsterboss Jang Dong-soo (Ma Dong-seok) und den Polizisten Jung Tae-seok (Kim Mu-yeol), die auf der Jagd nach einem brutalen Serienkiller sind. Ihre Zielperson sprengt seine Opfer mit Autobomben ins Jenseits – nur Jang Dong-soo ist ihm um Haaresbreite lebendig entkommen.

Zu den Stärken des Films zählen viele die Performance Ma Dong-seoks, die Buddy-Dynamik der beiden Hauptfiguren und die perfekt inszenierte Action. Ob das amerikanische Remake die koreanische Messlatte erreichen kann, muss sich zeigen. Verantwortlich dafür ist in erster Linie Wan.

Auch interessant:

James Wan ist als Regisseur und Produzent seit Jahrzehnten sehr erfolgreich in Hollywood: Neben der Saw-Reihe stampfte er unter anderem auch das Conjuring- und das Insidious-Franchise aus dem Boden. Dank Fast & Furious 7 und Aquaman zählt er zu dem kleinen Kreis von Regisseuren, die gleich Filme mit über einer Milliarde Dollar Einspielergebnis in die Kinos brachten.

Wann kommt James Wans The Gangster, the Cop, the Devil-Remake ins Kino?

Wann genau seine Neuauflage auf der Leinwand erscheint, steht noch nicht fest. Das Projekt befindet sich in einem sehr frühen Stadium. Wir gehen nicht vor 2028 von einer Veröffentlichung aus.