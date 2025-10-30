Einer der besten Thriller der letzten Jahre ist jetzt bei Amazon Prime, doch kaum einer kennt ihn

May December ist einer der besten Thriller der letzten Jahre und mit Natalie Portman und Juliane Moore auch noch top besetzt. Doch hierzulande hat kaum einer von ihm mitbekommen. Holt ihn bei Amazon Prime nach!

Gute und hochkarätig besetzte Thriller sieht man heutzutage immer seltener im Kino. Die Zeit der großen Kriminalthriller wie Sieben, Zwielicht oder Zodiac scheint ein wenig abgeklungen zu sein. Stattdessen liegt der Fokus mehr auf True Crime-Geschichten, die im Streaming-Bereich bei Netflix & Co. boomen. Doch es kommen auch noch hochkarätige Kino-Thriller daher und einer der stärksten Vertreter der letzten Jahre ist der Psychothriller May December. Ihr könnt ihn direkt heute Abend bei Amazon Prime streamen.

Bei Amazon Prime: Worum geht es im Thriller May December?

May December erzählt die Geschichte der Schauspielerin Elizabeth (Natalie Portman) und dem ungleichen Ehepaar Gracie (Julianne Moore) und Joe (Charles Melton). Zwischen dem Paar liegt ein Altersunterschied von 23 Jahren und die beiden kamen zusammen, als Joe gerade einmal 13 Jahre alt war. Die Geschichte der beiden soll verfilmt werden, wobei Elizabeth die Rolle der Gracie übernimmt.

Um für ihre Rolle zu recherchieren, zieht Elizabeth in die Nähe der beiden und verbringt Zeit mit ihnen und ihren Bekannten. Dabei geraten jede Menge Geheimnisse, unterdrückte Emotionen und manipulative Spielchen ans Licht.



Noch mehr Thrill: Bei Amazon Prime gibt es einen richtig guten FSK 18-Thriller, der fast nicht erscheinen durfte

Thriller-Fans kommen bei May December voll auf ihre Kosten

Die enorme Stärke des Films liegt im unfassbar starken Schauspiel der hochkarätigen Hollywood-Stars und dem vielschichtigen Drehbuch. Was zunächst noch bizarr und beinahe lustig wirkt, entpuppt sich im Laufe des Films bei genauem Beobachten als herzzerreißender Einblick in menschliche Abgründe. Die unerträgliche Spannung kommt besonders durch die Konfrontation von Portmans und Moores Figuren auf.

Die moralischen Abgründe werden nicht einfach Schwarzweiß beleuchtet, sondern bewegen sich in einem unangenehmen Graubereich. May December erlangt dadurch eine gewisse Unberechenbarkeit. Der emotionale Kern von May December ist unerwarteterweise Riverdale-Star Charles Melton, der sich hier hervorragend neben den beiden Schauspiel-Ikonen behaupten kann.

Warum May December hierzulande so unbekannt ist

Auf den ersten Blick ist es rätselhaft, warum dieser fantastische Thriller mit einem so namhaften Cast hierzulande dermaßen unter dem Radar läuft. Regie führte zudem Todd Haynes, der neben Dramen wie Carol und Dem Himmel so fern zuletzt auch den ebenfalls grandiosen Polit-Thriller Vergiftete Wahrheit inszenierte. May December feierte im Mai 2023 auf dem Cannes Film Festival seine Premiere. Was danach passierte, könnte ein Grund für die Unbekanntheit in Deutschland sein.

In einem Großteil der Welt wurde May December nämlich schon im Dezember 2023 zu Netflix gebracht. In Deutschland erschien er allerdings lange nach dem internationalen Hype erst im Mai 2024 in den Kinos. Falls ihr den Film also im Kino verpasst habt, könnt ihr ihn nun schleunigst bei Amazon Prime im Abo nachholen.