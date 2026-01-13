Einer der besten Western aller Zeiten ist ein Remake: Ein Film mit fast perfekter Punktzahl und besseren Bewertungen als das Original

Nicht immer ist das Original unerreichbar. Ein Western aus dem Jahre 2010 übertraf seine Vorlage mit John Wayne für viele Zuschauer:innen deutlich.

John Wayne ist für viele Fans eine Ikone ohne Vergleich. Das gilt aber womöglich nicht für alle seine Filme: Sein Western Der Marshal von 1969 ist zwar ein Klassiker – aber das Remake True Grit der berühmten Regiebrüder Joel und Ethan Coen (The Big Lebowski) schlägt ihn dennoch. Zumindest laut vielen Bewertungen, unter anderem auf Moviepilot und Rotten Tomatoes .



Western-Klassiker bekommt 41 Jahre nach dem John Wayne-Original bessere Wertungen

Der Marshal und True Grit erzählen im Wesentlichen dieselbe Geschichte: Die 14-jährige Mattie Ross (Kim Darby / Hailee Steinfeld) sucht einen Revolverhelden, der am Mörder ihres Vaters Rache nehmen kann. Sie findet ihn in Rooster Cogburn (John Wayne/Jeff Bridges), einem hartgesottenen Trunkenbold. Gemeinsam mit dem Texas Ranger LaBoeuf (Glen Campbell/Matt Damon) setzen sie der Zielperson Tom Chaney (Jeff Corey/Josh Brolin) nach.

Schaut hier den Trailer zu True Grit von 2010:

Warum ist das Remake besser?

Wie unter anderem ScreenRant ausführt, gilt das Remake aus mehreren Gründen als besser als das Original:

Es bleibt näher an der gleichnamigen Buchvorlage von Charles Portis, in der Mattie, und nicht Cogburn die Hauptfigur darstellt

Der düstere Tonfall der Coen-Version ist authentischer und komplexer – der Film von 1969 gilt als klassischer Western mit wenigen moralischen Grautönen

Kamerameister Roger Deakins (No Country for Old Men) verleiht dem Remake einen einzigartigen Look

John Wayne gewann 1970 für seine Darstellung seinen einzigen Oscar. Das Remake dagegen war zwar 2011 für ganze zehn Oscars nominiert, erhielt aber keinen einzigen. Beide Filme entwickelten sich an den Kinokassen zu großen Erfolgen. Im Falle der ersten Adaption zeitigte die Popularität sogar ein Sequel namens Mit Dynamit und frommen Sprüchen, das 1975 erschien.

Beide Filme lassen sich aktuell (Stand: 19. Januar 2026) bei WOW streamen oder sind als Kaufversionen bei Amazon verfügbar.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

