Einer der besten Western aller Zeiten wird als Serie neu aufgelegt: Das Original ist 65 Jahre alt

Die Geschichte ist zeitlos gut und wird jetzt (noch einmal) zur Serie: Die glorreichen Sieben soll von MGM+ neu aufgelegt werden. Beteiligt ist ein Serien-Experte.

Der Western Die glorreichen Sieben aus dem Jahr 1961 basiert bereits auf einem anderen Film (Die sieben Samurai) und wurde schon mehrfach neu aufgelegt. Aber bald soll noch eine weitere Version der Geschichte erscheinen, und zwar als Serie. Dahinter stecken MGM+ und Tim Kring.

Das Western-Meisterwerk Die glorreichen Sieben wird noch einmal zur Serie

Bei MGM+ ist mit Billy the Kid gerade erst eine Western-Serie zu Ende gegangen, da bahnt sich am Horizont schon Nachschub an. Wie Deadline berichtet, gibt es jetzt grünes Licht für das Remake von Die glorreichen Sieben in Serienform. Tim Kring nimmt dafür das Zepter in die Hand.

Der Mann kennt sich mit spannenden Serien aus: Er war beispielsweise schon maßgeblich als Serien-Schöpfer an Heroes und als Drehbuchautor an Knight Rider oder Touch beteiligt. Laut Michael Wright, dem MGM+-Chef, ist Tim Kring ein "Meister-Storyteller".

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Original anschauen:

Die Glorreichen Sieben - Trailer (Englisch)

Worum geht's in dem Serien-Reboot? Die Grundzüge der Geschichte bleiben natürlich dieselben: Ein von Quäkern bewohntes Dorf wird in den 1880er Jahren durch die Schergen eines skrupellosen Großgrundbesitzers terrorisiert. Daraufhin heuern die Bewohner:innen des Kaffs eine Truppe leicht zwielichtiger Revolverhelden an, die sie beschützen sollen.

Diese neue Serie wird sich allerdings wohl noch stärker mit den einzelnen sieben Revolverhelden und ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Dabei soll tief in die Hintergründe eingetaucht werden, was sie dazu bewegt hat, an der Mission teilzunehmen und was für sie jeweils auf dem Spiel steht.

Gleichzeitig steht laut Deadline auch die Frage nach der Gewalt und einer Möglichkeit des gewaltlosen Widerstands im Mittelpunkt. Immerhin schreibt einer der Quäker-Glaubensgrundsätze Gewaltfreiheit vor. Aber wie sollen die Dorfbewohner:innen ohne Gewalt vor den skrupellosen Söldnertruppen beschützt werden können?

Ihr kennt vielleicht das Original Die sieben Samurai und wahrscheinlich die erste Western-Version Die glorreichen Sieben aus dem Jahr 1961, vielleicht sogar die Neuauflage von 2016. Aber wusstet ihr, dass es auch schon mal eine Serien-Adaption des Stoffes gab, die mit Ron Perlman glänzt und sogar auf zwei Staffeln gekommen ist? Sie stammt von 1998, Michael Biehn und Robert Vaughn haben ebenfalls mitgewirkt.

Wann kommt die Die glorreichen Sieben-Serie?

Es dürfte noch eine ganze Weile dauern, bis die Die Glorreichen Sieben-Serie zu uns kommt. Die Produktion soll im Juni 2026 beginnen. Bis die Dreharbeiten abgeschlossen sind und das ganze Projekt in der Postproduktion fertiggestellt wurde, wird wohl mindestens nochmal ein Jahr ins Land ziehen. Ihr werdet Die glorreichen Sieben also höchstwahrscheinlich erst irgendwann 2027 zu Gesicht bekommen.

Wenn sie dann erscheint, könnt ihr die Serie über MGM+ schauen. Das Streaming-Portal gibt es hierzulande als Kanal bei Amazon Prime Video.