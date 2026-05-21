Einer der besten Western aller Zeiten wird neu aufgelegt – jetzt steht ein wichtiger Star fest

66 Jahre ist einer der größten Western aller Zeiten mittlerweile alt. Und soll bald erneut als Serie aufgelegt werden. Die einstige Rolle von Hollywood-Legende Steve McQueen wurde nun neu besetzt.

Manche Filme sind so ikonisch, dass ihre Titel zum geflügelten Wort werden. Die glorreichen Sieben von 1960 ist ein solches Beispiel. Der Western mit Stars wie Steve McQueen, Yul Brynner und Charles Bronson gilt als einer der besten aller Zeiten. Kein Wunder vielleicht, dass er bald erneut als Serie adaptiert wird. Für The Magnificent Seven wurde nun Michael Ealy in McQueens alter Rolle besetzt, wie Deadline berichtet.

Michael Ealy in Western-Serie besetzt: Der Cast ist jetzt schon beeindruckend

Ealy wird vielen wohl aus Power Book II: Ghost bekannt sein, zuletzt zu sehen war er in The Terminal List: Dark Wolf. Zu seinen ersten Rollen zählt auch ein Auftritt in 2 Fast 2 Furious. Passend zur Besetzung in der Neuauflage eines Yul Brynner-Westerns spielte er auch in zwei Folgen von Westworld mit.

Ealy übernimmt McQueens alte Rolle Vin Tanner – einen wortkargen Mann mit trockenem Humor und einem unverrückbaren Sinn für Moral und Gerechtigkeit. Laut Deadline hat Ealys Version der Figur zunächst als Kellner in einem Zug gearbeitet, um sich schließlich einer Banditenbande anzuschließen. Nach deren Ende zieht er ziellos durchs Land und nimmt Gelegenheitsjobs an.

Weitere Rollen der Serie sind bereits besetzt: Yul Brynners Figur Chris wird Matt Dillon (Rumble Fish) verkörpern, Will Patton (Postman) spielt einen noch unbenannten Bösewicht. Als Showrunner verantwortlich ist Heroes-Erfinder Tim Kring.

Auch interessant:

Bereits 1998 erhielt Die glorreichen Sieben eine gleichnamige Serienadaption. 2016 erschien von Antoine Fuqua (The Equalizer) ein Remake.

Wann kommt die Die glorreichen Sieben-Serie zu uns?

Die für MGM+ produzierte Serie hat noch keinen offiziellen Starttermin, wir gehen aber nicht vor Mitte 2027 von einer Veröffentlichung aus. Das Programm von MGM+ ist hierzulande über einen eigenen Amazon-Channel verfügbar.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form zuvor bei unserer Schwesternseite Filmstarts erschienen.