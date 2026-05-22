Einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre wird fortgesetzt: Erster Trailer bringt Millionen-Hit zurück

Über 5 Millionen Menschen sahen Teil 1 im Kino, jetzt wird die Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Seht den ersten Teaser zum Hit-Sequel, das noch dieses Jahr auf die große Leinwand zurückkehrt.

Nachdem Bora Dagtekin die Fack ju Göhte-Reihe zum Erfolg geführt hat, konnte er mit Das perfekte Geheimnis im Jahr 2019 einen weiteren großen Hit landen. Über fünf Millionen Menschen strömten für die Komödie in die Kinos, die auf dem italienischen Klassiker Perfect Strangers basiert.

Jetzt soll die Erfolgsgeschichte in einem zweiten Teil weitergehen. Wie das aussieht, zeigt jetzt der erste Teaser zu Der perfekte Urlaub.

Seht hier den ersten Teaser zu Der perfekte Urlaub:

Der perfekte Urlaub - Teaser (Deutsch) HD

Das perfekte Geheimnis geht weiter: Darum geht's in Der perfekte Urlaub

Nachdem ein Abend unter Freund:innen in Das perfekte Geheimnis zur Zerreißprobe wurde, steht in Der perfekte Urlaub – wie der Titel erahnen lässt – nun ein gemeinsamer Urlaub an. Der All-Star-Cast um Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Emily Kusche ist darin als Freundesgruppe zurück, die sich auf einen Kurztrip in den Süden aufmachen.

Nur wenige Monate nach dem Handyspiel müssen sie sich unweigerlich fragen: Kann es ein Leben nach der Wahrheit geben – oder ist ihre Freundschaft ein für allemal verloren? Unterstützung erhalten sie dabei von Neuankömmling Diana Amft, die als beste Freundin von Carlotta in Erscheinung tritt. Bora Dagtekin zeichnet einmal mehr sowohl für die Regie, als auch für das Drehbuch verantwortlich.

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Wann kommt Der perfekte Urlaub ins Kino?

Einen Kinostart hat Der perfekte Urlaub bereits und der liegt auch gar nicht mehr in allzu weiter Ferne. Die Fortsetzung wird am 22. Oktober 2026 von Constantin in die hiesigen Lichtspielhäuser gebracht.

Wenn ihr bis dahin noch einmal in den ersten Teil reinschauen wollt, könnt ihr das aktuell unter anderem im Abo von Netflix oder RTL+. Bei weiteren Streaming-Anbietern steht der Film als Video-on-Demand zur Verfügung.