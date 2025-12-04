Einer der erfolgreichsten Horrorfilme aller Zeiten wird offiziell fortgesetzt

Paranormal Activity wurde in den späten 2000ern zu einem absoluten Kino-Phänomen, das ein ganzes Horror-Franchise lostrat. Nun soll die Found-Footage-Reihe Teil 8 bekommen.

Es ist mittlerweile 16 Jahre her, dass der Found Footage-Horror Paranormal Activity die Kinos im Sturm eroberte und zu einem gigantischen Erfolg wurde. Der Film, in dem ein junges Paar von einem unsichtbaren Dämon terrorisiert wird, löste damals einen wahren Hype aus und zog insgesamt sechs Fortsetzungen bzw. Spin-offs nach sich. Der bisher letzte Teil Paranormal Activity: Next of Kin kam 2021 lediglich als Streaming-Release heraus.

Wie der Hollywood Reporter exklusiv berichtet, soll die Reihe nun mit einem neuen Film fortgeführt werden. Dafür haben sich die verantwortlichen Studios Paramount und Blumhouse einen waschechten Genre-Profi ins Boot geholt: James Wan. Der Regisseur hinter modernen Horror-Klassikern wie Saw, Conjuring - Die Heimsuchung und Insidious wird bei Paranormal Activity 8 als Produzent fungieren. Wan verkündete bereits seine große Freude darüber "die nächste Entwicklungsstufe dieser gruseligen Found-Footage-Reihe mitzugestalten".

Paranormal Activity ist einer der profitabelsten Horrorfilme aller Zeiten

Ähnlich wie eine knappe Dekade zuvor Blair Witch Project, gelang auch Paranormal Activity etwas Außerordentliches. Regisseur und Drehbuchautor Oren Peli drehte den Film 2006 innerhalb einer Woche in seinem eigenen Haus für gerade mal 15.000 US-Dollar. Dank erfolgreicher Testvorführungen, Mundpropaganda und cleverem Marketing landete der Grusel-Schocker letztendlich 2009 im Kino und entwickelte sich dort zu einem Phänomen, das weltweit über 193 Millionen (!) US-Dollar einspielen konnte.

Auch die darauf folgenden Filme wurden zu einer absoluten Goldgrube für Paramount und Blumhouse. Das Erfolgsrezept: Durch das recht simple und reduzierte Konzept von Paranormal Activity konnten diese nämlich weiterhin mit vergleichsweise geringem Budget produziert werden und an den Kinokassen ein Vielfaches davon wieder einspielen. Insgesamt machte das Franchise einen Umsatz von fast 900 Millionen US-Dollar.

Das sind die bisherigen sieben Filme der Paranormal Activity-Reihe:



Mit der zunehmenden Erschöpfung des Grusel-Konzepts der Reihe nahm die Resonanz beim Publikum zwar immer weiter ab, die Beteiligung von Horror-Experte Wan lässt aber auf ein vielversprechendes Comeback der Paranormal Activity-Marke hoffen.

Ob es sich bei dem achten Film um eine klassische Fortsetzung oder ein Reboot handelt, wurde bislang aber noch nicht verkündet. Produzent Jason Blum versprach allerdings, dass dem Franchise "neues Leben eingehaucht" wird. Da sich das Projekt noch in der frühen Entwicklungsphase befindet, wird Paranormal Activity 8 wohl nicht vor 2027 das Licht der Welt erblicken.

Auch interessant: Neuer Trailer zu 28 Years Later The Bone Temple entfesselt noch härtere Zombie-Apokalypse

Wo ihr die Paranormal Activity-Reihe streamen könnt

Die Teile 2 bis 6 stehen aktuell in der Streaming-Flatrate von Paramount+ zur Verfügung. Den ersten Paranormal Activity-Film könnt ihr derzeit aber nur über den Paramount+-Zusatzchannel bei Amazon Prime Video anschauen. Der letzte Teil Next of Kin ist hingegen in der Abo-Flatrate von Joyn zu finden.