Einer der größten Aufreger des Stranger Things-Finales ist gelöst: Wo waren die Demogorgons im Kampf gegen Vecna?

Haben die Demogorgons während des Stranger Things-Finales Urlaub gemacht? Die neue Netflix-Doku enthüllt die Hintergründe einer der wohl größten Fragen des Staffel 5-Finales.

Das Stranger Things-Finale hat die Hit-Serie bei Netflix nach neun Jahren abgeschlossen. Nicht alle Fans waren jedoch mit der 128 Minuten langen Folge zufrieden, was zum Teil an zahlreichen Umgereimtheiten und offenen Fragen lag, die die Episode hinterlassen hat. Eine der brennendsten Fragen betrifft den großen Kampf gegen Vecna, in welchem der Bösewicht mit dem Mind Flayer völlig allein im Abyss dastand – ohne Demogorgons, Demodogs, Demobats oder sonstige Monster.

Die Netlfix-Doku Ein letztes Abenteuer: Making Stranger Things 5 bringt dahingehend Licht ins Dunkel. Ob Fans mit der Antwort zufrieden sein werden, bleibt jedoch fraglich.

"Demo-Müdigkeit": Stranger Things-Macher haben Demogorgons im Finale absichtlich rausgelassen

Die Making-of-Doku zeigt die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer bei einem Meeting mit den Co-Autor:innen von Staffel 5. Dabei geht es um den großen Kampf zwischen Elf und der restlichen Gruppe gegen Vecna. Co-Autor Paul Dichter proklamiert:

Es müssen ein paar Monster im Abyss sein, es müssen Demogorgons, Bats, Dogs, irgendetwas dort sein, ich denke es wäre verrückt, wenn dort nichts ist.

Co-Autorin Kate Terfy hatte jedoch eine andere Meinung. Nach dem Kampf in der Militärbasis MAC-Z zwischen mehreren Demogorgons und Soldaten in Folge 4, bei welchem Will (Noah Schnapp) seine wahren Kräfte entdeckt, glaubte sie an eine Art von "Demo-Müdigkeit". Demnach hätten sich die Monster schlicht und ergreifend auserzählt.

Auch wenn die Doku keine eindeutige Einigung zwischen den Autor:innen zeigt, hat das Stranger Things-Finale unmissverständlich präsentiert, zu welcher Entscheidung die Duffer-Brüder gekommen sind. Wie der Dokumentarfilm weiterhin enthüllt, sei zunächst eine Form von "Zwischenschlacht" im Abyss geplant gewesen, die letztendlich jedoch aus der finalen Folge gestrichen wurde.

Die Duffer-Brüder hatten Alien-Twist für Demogorgons im Stranger Things-Finale geplant

In einem Interview mit The Wrap erklärten die Duffer-Brüder die Abwesenheit der Demogorgons dazu ausführlich. So führte Matt Duffer aus:

Hauptsächlich dachten wir, dass Vecna diesen Hinterhalt auf seiner Heimaterde nicht erwartet hat. Nicht mal in einer Millionen Jahren, hätte er sich das ausmalen können. [Die Demogorgons] sind da irgendwo. Wir haben natürlich darüber diskutiert, einen Demo-Kampf zusätzlich zu dem Mind Flayer-Kampf zu haben, aber es hat sich richtiger für uns gefühlt, denn wofür braucht er die Demos, wenn der Mind Flayer dieses riesige Ding ist, das sie angreifen kann?

Matt Duffer weiter:

Er braucht diese kleine Armeisen-Armee nicht, um anzugreifen, er kann sich um sich selbst kümmern. Es ist ein riesiger, verlassener Planet. Wenn ihr euch erinnert, sehen wir Henry den Planeten in Staffel 4 durchwandern und an einem Punkt auf seiner Reise, sieht er dort einen Demogorgon in der Ferne, aber es ist nicht so, als würden sie dort in kleinen Hütten abhängen. Es gibt dort keine große Zivilisation von Demos.

Die Idee, die Gruppe ein Feld aus Demo-Eiern im Abyss finden zu lassen, welche an den Sci-Fi-Klassiker Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt erinnern sollte, hat es letztendlich nicht in die Endfassung geschafft: "Das ist in der dreistündigen Version des Finales, das nie geschrieben wurde."

