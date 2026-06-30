Einen der größten Sci-Fi-Filme des Jahres könnt ihr schon in 4 Wochen streamen: Er lüftet ein gewaltiges Mysterium

Ein heiß erwarteter Sci-Fi-Film beantwortet im Kino aktuell eine der größten Fragen der Menschheit. Überraschend schnell wird er nun als Kauf- und Leihversion bei Amazon erscheinen.

Sind wir allein im Universum? Diese für viele größte Frage der Menschheit hat Meisterregisseur Steven Spielberg bereits mehrmals im Kino zu beantworten versucht – zuletzt mit seinem Sci-Fi-Blockbuster Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit, der seit dem 10. Juni auf der Leinwand zu sehen ist. Und nun erstaunlich schnell auch im Stream erscheint.

Wann gibt es den Sci-Fi-Blockbuster Disclosure Day bei Amazon?

Wie aus einer Meldung von Amazon Prime Video hervorgeht, wird Disclosure Day am 29. Juli 2026 als Video-on-Demand-Version zum Kaufen und Leihen bei Amazon erscheinen. Ob es sich dabei um einen exklusiven Deal handelt oder der Film auch bei Amazon-Konkurrenten wie Apple TV zu diesem Datum veröffentlicht wird, ist nicht bekannt.

Schaut hier den Trailer zu Disclosure Day:

Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit - Trailer 2 (Deutsch) HD

Disclosure Day gilt vielen als guter, wenn auch nicht makelloser Steven Spielberg-Film. Zum Start brach er einen persönlichen Rekord des legendären Filmemachers, ist von einem großen Erfolg aktuell aber noch weit entfernt: Laut The Numbers spielte er bei einem Produktionsbudget von 115 Millionen aktuell lediglich 195 Millionen US-Dollar weltweit ein. Bei Blockbustern solcher Größe gilt das zwei- bis dreifache der Produktionskosten als Startpunkt eines profitablen Films.

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Worum geht es in Disclosure Day eigentlich?

Disclosure Day dreht sich um die TV-Meteorologin Margaret (Emily Blunt) und den Whistleblower Daniel (Josh O'Connor), die eine jahrzehntelange Vertuschungskampagne zur Existenz von Aliens auf der Erde aufdecken wollen. Ihnen tritt dabei eine mächtige Schattenorganisation entgegen.

Steven Spielberg setzt sich nicht zum ersten Mal mit der Landung von Aliens auf der Erde auseinander: Das Grundthema behandelte er bereits in Unheimliche Begegnung der dritten Art, E.T. - Der Außerirdische und Krieg der Welten. Das Drehbuch zum Film schrieb David Koepp, der mit Spielberg auch bei Jurassic Park zusammenarbeitete.