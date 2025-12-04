Einer der größten Blockbuster des Jahres streamt in 7 Tagen erstmals im Abo

Nächste Woche kommt ein Action-Blockbuster mit Brad Pitt ins Streaming-Abo, der dieses Jahr mehrere Rekorde gebrochen hat. Stellt euch auf Autorennen ein, wie ihr sie noch nie gesehen habt.

Im Juni 2025 ist mit F1: Der Film ein Action-Blockbuster von Top Gun: Maverick-Regisseur Joseph Kosinski erschienen, der trotz seiner Streaming-Herkunft hohe Wellen geschlagen hat. Der Formel 1-Kracher mit spektakulär inszenierten Rennszenen ist jetzt nicht nur der erfolgreichste Film in der Karriere von Hauptdarsteller Brad Pitt. F1, dem zuerst ein Kinostart beschert wurde, ist mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 620 Millionen Dollar auch der erfolgreichste Apple TV+-Original-Film sowie der erfolgreichste Vertreter des Sportfilm-Genres aller Zeiten.

Falls ihr F1 noch gar nicht gesehen habt oder mal wieder schauen wollt, müsst ihr euch nur noch kurze Zeit gedulden. Bald streamt der Blockbuster erstmals im Abo.

Wann streamt F1 bei Apple TV+?

Nachdem der Action-Blockbuster schon länger als VoD-Titel zum Kaufen und Leihen verfügbar war, streamt F1 ab dem 12. Dezember 2025 auch im Abo von Apple TV+. Dann könnt ihr den Film im Angebot des Streamers ohne Zusatzkosten schauen.

Schaut hier noch einen deutschen F1-Trailer:

F1 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Darum geht es in F1 mit Brad Pitt

Im Film spielt Pitt das einstige Formel 1-Talent Sonny Hayes, das in den 90ern als Wunderkind des Sports galt. Ein verheerender Unfall legte jedoch seine Karriere lahm. Seitdem sitzt er nur noch gelegentlich als Hilfsfahrer hinterm Steuer. Eines Tages kann ihn sein alter Freund und Ex-Mitfahrer Ruben (Javier Bardem) überzeugen, als zweiter Fahrer in dessen APX GP-Team einzusteigen. Die Truppe ist konstant auf dem letzten Platz und der vielversprechende Rookie Joshua Pearce (Damson Idris) könnte dringend einen Mentor gebrauchen.

