Einer der größten Fantasy-Filme des Jahres startet in 3 Wochen: Erste Reaktionen versprechen "episches und herzzerreißendes" Finale

Die ersten Reaktionen zu Wicked: Teil 2 sind da. Die Pressestimmen versprechen ein großes Finale voller starker Performances von Cynthia Erivo und Ariana Grande.

Mit einem Einspielergebnis von über 750 Millionen US-Dollar avancierte Wicked zu einem der größten Fantasy-Filme des Jahres 2024. Nur knapp elf Monate später steht der zweite Teil der Broadwaymusical-Adaption mit Cynthia Erivo und Ariana Grande in den Startlöchern, der die Geschichte der Hexen Elphaba und Glinda im magischen Land Oz weitererzählt.

Die heiß erwartete Fortsetzung Wicked: Teil 2 wurde nun den ersten Journalist:innen in den USA gezeigt – und die Reaktionen versprechen einmal mehr ein zauberhaftes Fantasy-Abenteuer.

"Großartig": Erste Reaktionen zu Wicked 2 versprechen magisches Fantasy-Abenteuer

So zeigt sich etwa Deadline-Autorin Destiny Jackson auf X begeistert zur großen Fantasy-Fortsetzung:

Alle guten Taten werden in Wicked: Teil 2 belohnt. Es ist ein epischer und herzzerreißend zarter Abschluss für eine der dynamischsten Freundschaften der Popkulturgeschichte. Es gibt viele liebenswerte Elemente für Fans des Broadwaymusicals mit einigen Schmetterlings-Kuss-großen Überraschungen im Gepäck.

Jazz Tangcay von Variety stimmt in die Lobeshymne mit ein und schreibt:

Macht euch für Wicked: Teil 2 bereit, denn er übertrifft alle Erwartungen. Jon M. Chu ist ein Genie, wie er das zu einem Ende führt. Elphaba und Glindas Geschichten werden erweitert und lassen euch mit einen emotionalen Schlag in die Magengrube zurück. Cynthia Erivo ist großartig, aber macht euch für Ariana Grande bereit, wie sie ihre Performance als Tour de Force auf das nächste Level erhebt.

Chris Murphy von Vanity Fair reagiert nicht weniger begeistert und hebt auch die starken Performances von Cynthia Erivo und Ariana Grande hervor:

Ich habe letzten Monat Wicked: Teil 2 gesehen und glaubt mir, wenn ich sage, dass es das Originalmaterial auf spannende Weise erweitert und vertieft. Cynthia und Ari bringen ihre Performances auf das nächste Level mit Auftritten, bei denen einem die Kinnlade herunterfällt. Dieser Film macht eine Punktlandung.

David Gordon von TheaterMania hat ebenfalls nur positive Worte für Wicked: Teil 2 übrig:

Während Wicked dem Blueprint des Musicals treu geblieben ist, baut Wicked: Teil 2 diese Welt aus, um eine volle und andere (aber doch gleiche) und extrem emotionale Version dieses zweiten Aktes zu kreieren. Es ist ein spannender Ritt und ein Herzensbrecher und es ist sexy und alles, was ihr wollt, das es sein soll.

Wann kommt Fantasy-Highlight Wicked: Teil 2 ins Kino?

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis ihr euch selbst von Wicked: Teil 2 im Kino überzeugen könnt. Das Fantasy-Musical startet in wenigen Wochen, am 19. November 2025 in den deutschen Kinos.

Davor gibt es bei WOW noch ein besonderes Highlight für Fans im Streaming-Abo zu sehen. Im Special Wicked: A Wonderful Night performen Cynthia Erivo und Ariana Grande erste Songs aus dem kommenden Kino-Abenteuer. Das Special startet am 7. November 2025 bei WOW. Der erste Wicked-Film ist schon jetzt bei dem Streamer im Abo verfügbar.

