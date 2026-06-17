Einer der größten Fantasyfilme der nächsten Jahre kommt auch zu uns ins Kino: Jetzt gibt es keine Hindernisse mehr

Netflix bereitet aktuell den Start seines bisher aufwendigsten Fantasy-Blockbusters vor. Und der soll nicht nur als Stream veröffentlicht werden, sondern weltweit in die Kinos kommen. Das ist jetzt gesichert.

Jahrelang hat Netflix einen großen Bogen um flächendeckende Kinostarts gemacht. Wenn ein Film des Streamers die Leinwand eroberte, dann nur für einen begrenzten Zeitraum in wenigen Spielstätten. Meist ging es dabei darum, sich für Awards wie die Oscars zu qualifizieren und Prestigepunkte bei Filmschaffenden zu sammeln.

Jetzt folgt der nächste Schritt.

Großer Fantasy-Blockbuster: Netflix bringt den neuen Narnia-Film mit Sony weltweit ins Kino

Mit dem von Barbie-Regisseurin Greta Gerwig inszenierten Fantasy-Blockbuster Narnia: The Magician's Nephew plant Netflix aktuell seinen bislang umfangreichsten Kinostart. Angefangen hat alles mit einem nie vorher gesehenen IMAX-Deal, der inzwischen erweitert wurde und seit Monaten in Hollywood für Aufsehen sorgt.

Wie der Hollywood Reporter berichtet, bringt Netflix das Narnia-Reboot weltweit ins Kino – und das nicht nur auf die ursprünglich 1000 veranschlagten IMAX-Leinwände. Für den internationalen Vertrieb hat sich der Streamer mit Sony zusammengeschlossen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Unternehmen zusammenarbeiten.

Netflix und Sony verbindet schon mehrere Jahre eine intensive Partnerschaft, meist war die Pipeline aber eher vom Kino ins Streaming gerichtet. Dabei ging es unter anderem um einen Pay-1-Lizenvertrag. Das bedeutet: Netflix ist der erste Streamer, der einen Sony-Film nach seinem Kinostart exklusiv ins Abo aufnehmen darf.

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Es ist nicht leicht, einen Film weltweit ins Kino zu bringen – das hat Netflix mit Narnia erkannt

Nun nutzt Netflix die Beziehung in die andere Richtung und baut auf die Kinoexpertise von Sony im weltweiten Filmvertrieb. Die logistische Herausforderung, einen Film in dieser Größenordnung auszuspielen, wird oft unterschätzt. Die wenigsten Studios besitzen die dafür erforderliche Infrastruktur. Netflix gehört bislang nicht dazu.

Der bislang größte Kinostart des Streamers dürfte die Sing-Along-Version von KPop Demon Hunters sein, die letztes Jahr gleich zweimal ins Kino kam – zuerst im August und dann im Oktober/November. Über 24 Millionen US-Dollar konnte der Film dort einspielen und sich in den USA sogar auf Platz 1 der Kinocharts setzen.

Allerdings handelte es sich hierbei um einen nachgereichten Kinostart zu seiner Streaming-Premiere, bei dem schlussendlich auch die Tage begrenzt waren. Narnia: The Magician's Nephew verspricht, ein ganz anderes Kaliber von Kino-Blockbuster zu werden. Womöglich folgt darauf sogar ein Umdenken bei Netflix im großen Stil.

Wie sieht der Kinostart von Narnia konkret aus?

In den USA startet Narnia: The Magician's Nephew am 10. Februar 2027 in IMAX und wird ab dem 12. Februar 2027 bei Kinoketten wie AMC, Regal, Cinemark, Cineplex und Marcus and Harkins sowie unabhängigen Kinos ausgerollt. Der deutsche Kinostart wurde offiziell noch nicht angekündigt, fällt voraussichtlich aber auf den 11. Februar 2027.

Der Grund dafür ist ein einfacher: Während in den USA Filme traditionell am Freitag in den Kinos starten, dürfen wir uns in Deutschland meist einen Tag früher darüber freuen, weil sich hierzulande der Donnerstag als Kinostarttag etabliert hat. Der globale Netflix-Start von Narnia: The Magician's Nephew ist derweil für den 2. April 2027 angesetzt.