Einer der größten Fantasyfilme des Jahres kommt in 9 Tagen: Der Vorgänger war ein Milliarden-Hit

In wenigen Tagen erscheint einer der größten Fantasy-Blockbuster 2026 im Kino. Er setzt einen Milliarden-Hit fort und gehört zu einem gigantischen Universum mit über 200 Spielen.

Jeder liebt Klempner. Das gilt zumindest für Der Super Mario Bros. Film, dessen heldenhafter Klempner Mario (Originalstimme: Chris Pratt) 2024 laut Box Office Mojo ganze 1,4 Milliarden US-Dollar einspielte. Das gigantische Super Mario-Universum, das Forbes zufolge aus über 200 Spielen besteht, wird nun in Kürze im Kino fortgesetzt: mit dem Fantasy-Sequel Der Super Mario Galaxy Film.

Der größte Fantasy-Film 2026? Der Super Mario Galaxy Film reist ins All

Mario und sein Bruder Luigi (Charlie Day) möchten sich gerne auf den Lorbeeren ausruhen, die sie im Kino-Vorgänger errungen haben, doch neue Feinde machen ihnen das Leben schwer: Bowser Jr. (Benny Safdie) etwa drängt darauf, seinen inhaftierten Vater Bowser (Jack Black) zu befreien, der seine Besitzansprüche auf Prinzessin Peach (Anya Taylor-Joy) noch immer nicht aufgegeben hat.

Schaut hier den Trailer zu Der Super Mario Galaxy Film:

Der Super Mario Galaxy Film - Trailer 3 (Deutsch) HD

Und dieses Mal will nicht nur das Mushroom Kingdom vor finsteren Häschern verteidigt werden. Vielmehr führt das Abenteuer die Held:innen bis ins Weltall, wo sie neuen Mitstreiter:innen wie Rosalina (Brie Larson) begegnen.

Für den Film ist erneut ein Regie-Duo verantwortlich: Aaron Horvath und Michael Jelenic (Teen Titans Go! To the Movies) haben auch das Fantasy-Sequel zum Milliarden-Hit inszeniert.

Wann kommt Der Super Mario Galaxy Film ins Kino?

Der Super Mario Galaxy Film erscheint am 1. April 2026 in den deutschen Kinos. Er hat eine Laufzeit von 98 Minuten und ist ab sechs Jahren freigegeben.

Podcast: Die 10 größten Streaming-Filme, die 2026 bei Netflix, Amazon und Co. starten

Schon jetzt stehen mehrere Film-Highlights, die 2026 im Stream starten, fest. Wir stellen euch die spannendsten kommenden Werke mit Stars wie Robert Pattinson, Charlize Theron und Denzel Washington im Podcast vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Fantasy-Welten von Narnia und Avatar: Herr der Elemente kehren 2026 mit neuen Filmen zurück. Außerdem warten ein neues Piraten-Abenteuer als Fluch der Karibik-Ersatz, vielversprechende Romantikkomödien sowie ein Action-Thriller als knallharter Überlebenskampf auf euch.