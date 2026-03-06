"Einer der größten Fehler meiner Karriere": Channing Tatum bereut, Guillermo del Toros unerwartetes Angebot abgelehnt zu haben

Vor über zehn Jahren wollte Frankenstein-Regisseur Guillermo del Toro Die Schöne und das Biest verfilmen – mit Channing Tatum. Doch der lehnte das Fantasy-Abenteuer ab.

Hollywood-Star Channing Tatum hat sich über die Jahre eine erstaunlich vielfältige Karriere aufgebaut. Berühmt wurde er mit dem Tanzfilm Step Up, ein Talent, das er auch in der Magic Mike-Reihe an den Tag legte. Seitdem hat er Actionfilme (White House Down) und Komödien (21 Jump Street) gedreht, er arbeitete mit Tarantino (The Hateful 8) und den Coen-Brüdern (Hail, Caesar!). Ein großer Name ist ihm jedoch entglitten, dabei hatte er die Chance, mit ihm zu drehen: Oscar-Preisträger Guillermo del Toro.

Channing Tatum hat Guillermo del Toro eine Absage erteilt und der Film kam nie zustande

Die Karriere des Regisseurs von Frankenstein und Shape of Water - Das Flüstern des Wassers ist gespickt mit nie realisierten Projekten, darunter sein Traumprojekt At the Mountains of Madness, eine Dr. Jekyll and Mr. Hyde-Adaption und eine Heavy Metal-Verfilmung. In den 2010ern wollte Guillermo del Toro das Märchen Die Schöne und Das Biest verfilmen, ein Stoff, der wie für ihn geschrieben scheint, immerhin geht es darin um die Entdeckung der Schönheit in einem "Monster".

Der Arbeitstitel des Projekts von Warner Bros. lautete Beauty, Harry Potter-Star Emma Watson sollte die Hauptrolle spielen und für den männlichen Gegenpart hatte man auch schon den idealen Star gefunden: Channing Tatum.

Channing Tatum allerdings sagte ab. Vergangenen Herbst stellte sich Tatum mit seinem Co-Star Kirsten Dunst aus Der Hochstapler - Roofman den Fragen von Vanity Fair . Dabei wurden sie darauf angesprochen, welche Rollen sie in der Vergangenheit abgelehnt haben. Tatum redete Klartext:

Einer der größten Fehler meiner Karriere: Guillermo del Toro wollte Die Schöne und das Biest drehen, seine Version des Biests. Und ich hatte gerade ein Baby bekommen, ich arbeitete an einem Film, der mich absolut fertigmachte, und das Drehbuch war noch nicht ganz fertig.

Damals, in den Jahren 2012/2013, war Tatum nicht bereit für die Zusage:

Ich war mental einfach an einem Punkt, an dem ich dachte: 'Ich glaube nicht, dass ich das gerade schaffen kann.' Es war der größte Fehler, denn ich bin der größte Guillermo-Fan aller Zeiten. Und ich glaube, wenn Guillermo Die Schöne und das Biest gemacht hätte, wäre das der genialste Film überhaupt geworden.

Als wäre das nicht genug, betonte Tatum auf Nachfrage von Kirsten Dunst nochmal sein Bedauern:

Das werde ich mir wahrscheinlich nie verzeihen, aber ich hoffe, dass wir eines Tages zusammenarbeiten können.

Sein größter Film steht Channing Tatum noch bevor

Del Toros Verfilmung kam nicht zustande. Stattdessen drehte er im Grunde seine Version der Geschichte mit Shape of Water - Das Flüstern des Wassers (2017), der den Oscar als Bester Film gewann. Die Schöne und das Biest wurde wiederum bei Disney verfilmt (ebenfalls 2017), mit Emma Watson und Dan Stevens.

Channing Tatums letzter Film, Der Hochstapler - Roofman, streamt in Deutschland in der Kauf- und Leihversion bei den gängigen Anbietern. Sein gefeiertes Sundance-Drama Josephine (zum Film-Check) hat noch keinen deutschen Start. Der in Sachen Aufwand und potenzielles Einspiel größte Film seiner Karriere kommt noch dieses Jahr ins Kino, denn Channing Tatum wird ab dem 16. Dezember in Avengers: Doomsday als Gambit zu sehen sein.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unserer Schwesternseite Allociné erschienen.