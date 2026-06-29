Einer der größten Film-Hypes des Jahres kommt jetzt schon als längere Version ins Kino

Backrooms ist einer der großen Horror-Hypes des Kinojahres 2026. Eine um 15 Minuten längere Fassung kommt bereits diese Woche in die US-Kinos.

Das Wochenende um den US-Feiertag des 4. Julis ist besonders wichtig fürs Kino-Business. So hat A24 etwas Besonderes für Fans des Horror-Hype-Titels Backrooms von Youngster-Regisseur Kane Parsons in der Hinterhand: Der Film, der für das Indie-Unternehmen zum erfolgreichsten Streifen aller Zeiten wurde, kommt in einer 15-Minuten längeren Fassung in die Lichtspielhäuser. Ob wir hier auch in Deutschland was von dem frühzeitigen Re-Release haben, oder die Extra-Viertelstunde erst auf der Heimvideoversion sehen, bleibt abzuwarten.

Noch mehr Analog-Horror und Found Footage aus liminalen Räumen: Backrooms wird 15 Minuten länger

Wie Variety meldet, heißt die verlängerte Version des Films Backrooms: Everything Must Go Edition, passend zu den Angeboten im Möbelhaus von Clark (Chiwetel Ejiofor), das als Übergang in die Horror-Dimension mit der gelben Endlostapete führt. Dabei soll es sich um eine exklusive Post-Credit-Szene handeln, mit der Parsons das in seiner Webserie The Backrooms etablierte Universum um weitere Szenen des Schreckens erweitert.

Seht hier einen Trailer zu Backrooms:

Backrooms - Trailer (English) HD

Angefangen hat alles vor mehreren Jahren im Internet, als das Foto eines liminalen Raumes und dazu passende Creepypasta-Geschichten zur Online-Legende wurden. Warum wir die Liminal Spaces, also auffällig leere Durchgangsräume, so unheimlich finden, haben mittlerweile mehrere Psycholog:innen erklärt.

Die bisher nur 110 Minuten lange Standardversion von Backrooms ist seit dem 29. Mai dieses Jahres in den deutschen Kinos zu sehen. Und falls ihr euch doch mehr für Serien-Highlights interessiert:

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