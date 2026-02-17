Einer der größten Filmemacher der Geschichte ist tot: Frederick Wiseman hat unseren Blick auf die Welt verändert

Mit Frederick Wiseman verlässt uns einer der einflussreichsten Filmemacher in der Geschichte der bewegten Bilder. Sechs Dekaden lang hat er uns als stiller Beobachter die Welt gezeigt.

Heute erreicht uns die traurige Nachricht vom Tod des US-amerikanischen Regisseurs und Produzenten Frederick Wiseman. Wie es in einer offiziellen Pressemitteilung des von ihm gegründeten Filmverleihs Zipporah Films heißt, ist Wiseman am 16. Februar 2026 im Alter von 96 Jahren gestorben. Er hinterlässt ein gewaltiges Schaffen, das vor allem im Hinblick auf die Entwicklung des Dokumentarfilms unentbehrlich ist.

Durchbruch mit Titicut Follies: Frederick Wisemans erster Film war in den USA über 20 Jahre lang verboten

Wiseman wurde am 1. Januar 1930 in Boston, Massachusetts, geboren und besuchte nach dem College zuerst die Yale Law School, ehe er sich in den 1960er Jahren erstmals hinter die Kamera wagte. Bereits 1963 erschien das von ihm produzierte Drama The Cool World, das sich um das von Kriminalität und Gangs geprägte Harlem dreht. Drei Jahre später brachte Wiseman seinen ersten eigenen Film ins Kino: Titicut Follies.

Eines der wagemutigsten Regiedebüts der Filmgeschichte: Wiseman berichtete von den Zuständen im Bridgewater State Hospital in Massachusetts, einer staatlichen Einrichtung, in der strafrechtlich für unzurechnungsfähig erklärte Personen untergebracht werden. Gegen die schonungslose Dokumentation wurde schnell Klage erhoben, sodass der Film für zwei Jahrzehnte aus dem Verleih genommen werden musste.

Heute befindet sich Titicut Follies im National Film Registry der Library of Congress, die Filme sammelt, die als besonders erhaltenswert eingestuft werden. Auch Wisemans nachfolgende Arbeiten – High School (1968) und Hospital (1970) – sind dort eingetragen. Hier schaut er sich ebenfalls Institutionen des öffentlichen Lebens an und offenbart mit präzisen Beobachtungen sowohl Möglichkeiten als auch Versäumnisse.

Unverkennbarer Stil: Frederick Wiseman nahm sich alle Zeit der Welt bei der Gestaltung seiner Filme

Entgegen den Wellen, die seine Filme schlugen, gestaltete sich deren Inszenierung als schlicht, geradezu unscheinbar. In Wisemans Schaffen gibt es keine Stimme aus dem Off, die uns etwas über die betrachteten Menschen und Orte erzählt. Keine Musik und Talking Heads, die unmittelbar in die Kamera blicken. Stattdessen filmt Wiseman unauffällig vom Rand eines Raums aus und verfolgt aufmerksam, was darin passiert.

Seine Filme gehen oft drei bis vier Stunden, wenn nicht sogar länger. Die Einstellungen sind statisch und nehmen sich sehr viel Zeit, um zum Kern der porträtierten Institutionen vorzudringen. Neben Schulen, Strafanstalten und Krankenhäusern gehören dazu unter anderem Gerichte, Bibliotheken, Theater und Behörden. Jeder Film taucht auf mikroskopischer Ebene in sein Sujet ein und formt daraus eine größere Geschichte.

Meistens beobachtete Wiseman Amerika. Wie es sich verhält und verwandelt. Ein Streifzug durch den Central Park (1990) und Jackson Heights (2015). Ein Besuch in der New York Public Library (2017). Wie funktionieren Sozialsystem und Stadtverwaltung? In Welfare (1975) und City Hall (2020) blickt er hinter die Kulissen und lässt uns an sorgfältig kuratierten Ausschnitten aus dem alltäglichen Leben teilhaben.

Frederick Wiseman hat das Dokumentarkino nach seinen eigenen Ideen geformt und gestaltet

Nüchtern und unmittelbar, dennoch voller Rhythmus und Poesie: Wiseman wurde oft als stiller Auteur des Kinos bezeichnet, während seine Filme des Cinéma Vérité und Direct Cinema zugeordnet wurden. Wiseman selbst wehrte sich gegen solche Kategorisierungen und bezeichnete seine mitunter bewusst inszenierten Werke als Reality Fictions, die mit viel Geschick auf die Anordnung einzelner Szenen setzten.

Wiseman wusste um die Bedeutung eines jeden Schnitts und des darauffolgenden Bildes. Erschütternde Aufnahmen, nachdenkliche Augenblicke – mitunter findet sich sogar Humor in den fein abgestimmten Momenten, wenn etwa die Verantwortlichen der National Gallery (2014) in London traumatische Erinnerungen an eine Filmpremiere am Trafalgar Square direkt vor dem Museum teilen: "Harry Potter war eine Katastrophe."

Trotz der formalen Strenge verstehen sich Wisemans Filme in erster Linie als Einladung zur Auseinandersetzung. Sein Kino ist keines, das diktiert und vorschreibt, sondern eines, das auffordert und in seiner Neugier ansteckend ist. Mit radikaler Geduld vermittelt er einen unerschütterlichen Humanismus, der sich in komplexen, nuancierten Werken entfaltet und die dokumentarische Form auf den Prüfstand stellt.

Frederick Wisemans letzter Film ist ein scharf analysierender und dennoch versöhnlicher Abschied

Nach sechs Dekaden, in denen Wiseman Abgründe und Hoffnungsschimmer auf die Leinwand gebannt hat, steht der 2023 erschienene Menus Plaisirs – Les Troisgros nun als letzter Eintrag in seiner Filmografie. Ein versöhnlicher Abschied: Wiseman besucht die Troisgros-Familie in Frankreich, die seit vier Generationen ein Michelin-Restaurant betreibt – zwischen Tradition und Neuerfindung, Präzision und Genuss.

Es ist Wisemans mit Abstand entspanntester Film und trotzdem lässt er nichts von seiner analytischen Brillanz vermissen, die sich niemals wie eine Lektion anfühlt. Ewig könnte man dem Personal in der Küche bei der Zubereitung der Gerichte zusehen. Eine letzte Institution, in der Wiseman noch mehr zum Ausdruck bringt, was ihn abseits von Prozessen und Systemen interessiert: die Menschen.