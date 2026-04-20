Einer der größten Game of Thrones-Stars soll in The Batman 2 zu sehen sein: Er spielt Harvey Dents Vater

In der Vaterrolle sorgte Charles Dance in Game of Thrones für Angst und Schrecken. Nun soll er in The Batman 2 als Familienpatriarch zurückkehren und sich damit zu zwei Marvel-Stars gesellen.

Schauspieler Charles Dance dürfte vielen als Tywin Lannister aus Game of Thrones bekannt sein. Dort managte er politische Geschäfte und seine Familie mit harter Hand. Nun soll laut Deadline der Brite auch im langerwarteten The Batman 2 in die Rolle eines mächtigen Familienoberhaupts zurückkehren. Offenbar befinde er sich in Verhandlungen, um Harvey Dents Vater Charles zu verkörpern. Bislang hat sich DC Studio nicht zu dem Gerücht geäußert.

Zwei Marvel-Stars angeblich in The Batman 2 zu sehen

Mit Charles Dance wächst die Familie Dent weiter an, denn laut Insider-Informationen sollen auch die Rollen von Staatsanwalt Harvey Dent und dessen Ehefrau bereits besetzt sein. Sebastian Stan und Scarlett Johansson sollen das Ehepaar verkörpern. Beide waren zuvor lange Jahre bei Marvel zu sehen, wo sie Winter Soldier und Black Widow verkörperten. Eine offizielle Casting-Bestätigung steht aber auch hier aus.

Fest steht, dass Robert Pattinson als Dunkler Ritter zurückkehren wird, während Matt Reeves wieder für Regie und Drehbuch verantwortlich ist. Pattinson zeigte sich bereits voller Vorfreude auf die langersehnte Fortsetzung: "Das neue Drehbuch ist wirklich großartig."



Worum sich die Geschichte in The Batman 2 genau dreht, ist nicht bekannt. Reeves versprach aber bisher einen noch nie dagewesenen Bösewicht und auch die Handlung soll überraschen. Der bekannte Batman-Fehler, dass der Superheld von den Bösewichten überstrahlt wird, wolle er aber vermeiden und Pattinson wieder ins emotionale Zentrum des Films stellen.

Wann kommt The Batman 2 ins Kino?

Die Produktion von The Batman 2 soll im Frühjahr beginnen, der deutsche Kinostart ist für den 1. Oktober 2027 geplant. Damit startet der Film fünf Jahre nach The Batman. Der Superheldenfilm erwies sich mit seinem düsteren und ernsten Ton als überaus erfolgreich und spielte weltweit über 772 Millionen Dollar ein.