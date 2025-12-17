Einer der größten Hollywood-Stars aller Zeiten gewann einen Oscar und ging dann in den Krieg: Erster Trailer zu Jimmy

James Stewart gilt auch 28 Jahre nach seinem Tod noch als einer der größten Hollywood-Stars überhaupt. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu seinem Biopic Jimmy, in dem ihn Netflix-Star K.J. Apa spielt.

Die goldene Ära Hollywoods lässt sich ohne James Stewart kaum vorstellen: Die Filmlegende, die sieben Jahrzehnte auf der Leinwand zu sehen war, wurde durch unzählige Meisterwerke wie Philadelphia Story - Die Nacht vor der Hochzeit, Ist das Leben nicht schön?, Das Fenster zum Hof, Vertigo - Aus dem Reich der Toten oder Der Mann, der Liberty Valance erschoß bekannt. Der Film Jimmy setzt ihm erstmals ein Biopic-Denkmal als Kinofilm. Und jetzt gibt es einen Trailer.

Schaut hier den ersten Trailer zu Jimmy:

Jimmy - Teaser Trailer (English) HD

Netflix-Star KJ Apa als James Stewart: Nach dem Oscar wurde er Bomberpilot

Wie der Trailer zeigt, wird sich der Film von Regisseur Aaron Burns (The Green Inferno) insbesondere mit einem speziellen Kapitel aus James Stewarts (K.J. Apa aus Riverdale) Leben beschäftigen: seinem Kriegsdienst.

Stewart hatte 1941 für Philadelphia Story den Oscar gewonnen, als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten. Der Hollywood-Star wollte unbedingt seinen Dienst an der Front leisten – und wurde Bomberpilot.

Hochdekoriert, aber innerlich zerrüttet kehrte Stewart aus dem Krieg zurück und hatte zunächst Schwierigkeiten, sich in seinem alten Leben wieder zurechtzufinden. "Doch dann kamen [die Figur] George Bailey und Ist das Leben nicht schön?", wie People aus der offiziellen Synopsis zitiert. Der Film der Regielegende Frank Capra von 1946 gilt vielen als Rettung Stewarts, der in die Verzweiflung seiner Figur den ganzen Schmerz seiner Kriegserfahrungen hineinlegen konnte.

Auch interessant:

Wann kommt Jimmy ins Kino?

Jimmy hat noch keinen offiziellen Kinostart. In den USA soll er am 6. November 2026 erscheinen. Neben Apa standen unter anderem Jason Alexander (Seinfeld), Rob Riggle (21 Jump Street) und Neal McDonough (Walking Tall) vor der Kamera.

Podcast: Die 10 besten Streaming-Filme 2025 bei Netflix, Amazon und Co.

Wir blicken im Podcast Streamgestöber auf das Streaming-Jahr 2025 zurück und ranken die besten Streaming-Filme bei Netflix und Co., die dieses Jahr niemand verpassen sollte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche bei von den Streaming-Diensten Netflix, Amazon, Apple TV und Co. produzierten Filme haben sich im letzten Jahr besonders hervorgetan? Von Fantasy-Hits über Krimi-Fortsetzungen bis zu nervenzerreißender Thriller-Spannung ist alles dabei.