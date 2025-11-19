Der am meisten erwartete Film des Jahres kommt bald zu Netflix – nur 5 Monate nach Kinostart

Nur wenige Monate nach Kinostart holt Netflix einen der am meisten erwarteten Filme 2025 in den Stream: Das Horror-Sequel erzählt von den Auswirkungen einer Zombie-Seuche.

Gerade einmal vier Monate ist es her, dass mit 28 Years Later der für viele meisterwartete Film des Jahres in die Kinos kam. Und jetzt legt Netflix gleich schon den Streaming-Start aus: Der Horrorfilm kommt bereits am 19. Dezember 2025 in den Stream, wie jetzt eine Pressemitteilung enthüllt hat.

28 Years Later kommt zu Netflix – und Teil 2 des Horror-Hypes ist nicht fern

28 Years Later spielt, wie der Name bereits andeutet, 28 Jahre nach dem Ausbruch der Zombie-Epidemie aus 28 Days Later und 28 Weeks Later. Auf der Gezeiteninsel, geschützt durch die Wassermassen, hat sich eine kleine Kolonie eingerichtet. Zu ihr zählen auch Jamie (Aaron Taylor-Johnson), seine Frau Isla (Jodie Comer) und Sohn Spike (Alfie Williams).

Bald schon müssen Vater und Sohn die schützende Umgebung der Insel verlassen. Es kommt dann zu einem Zerwürfnis, das bald alle Formen der Sicherheit in Frage stellt und Spike in ein gefährliches Reich führt, in dem er dem mysteriösen Dr. Kelson (Ralph Fiennes) begegnet.

Womöglich ist es kein Zufall, dass sich Netflix mit dem Streaming-Start von 28 Years Later derart beeilt. Denn am 26. Januar 2026 startet bereits die Fortsetzung 28 Years Later: The Bone Temple im Kino, zu der kürzlich der erste Trailer erschienen ist. 28 Years Later: Part III ist ebenfalls geplant.

Möglich macht die frühe Veröffentlichung womöglich eine Absprache mit dem Produktionsstudio Sony. Die Horror-Adaption Until Dawn etwa, die aus demselben Hause stammt, ist ebenfalls nur wenige Monate nach Kinostart bei Netflix erschienen.

28 Years Later war bei Moviepilot der meist erwartetet Film des Jahres 2025

Schon zum Kinostart im Juni haben wir euch davon berichtet, wie sehr sich die Moviepilot-Community auf den Film freut. Nicht einmal die Blockbuster Avatar 3: Fire and Ash oder Jurassic World 4: Die Wiedergeburt konnten bis kurz vor Start so viele Vormerkungen sammeln. 368 Vormerkungen waren es 7 Tage vor Kinostart.

Das liegt vielleicht auch daran, dass 28 Years Later fast zwei Jahrzehnte gebraucht hat und es jede Menge Zeit gab, Hype und Vorfreude aufzubauen.

