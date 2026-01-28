Einer der größten Kultfilme überhaupt bekommt 39 Jahre später eine Fortsetzung mit Originalstar

Es passiert tatsächlich: Ein Kultfilm aus den 80ern, den jeder Kino-Fan kennt, wird fortgesetzt. Und die Hauptdarstellerin des Tanzdramas ist wieder mit dabei.

Wer 1987 nicht tanzte, hatte offenbar den Mega-Hype der Dekade verschlafen. Denn da erschien Dirty Dancing. Die Tanzromanze mit Jennifer Grey und Patrick Swayze wurde zu einem der größten Kultfilme aller Zeiten, es folgten eine Serie, ein Prequel und eine höchst erfolgreiche Musical-Adaption. Ein Sequel mit Grey ist seit längerer Zeit in Planung und hat jetzt endlich grünes Licht bekommen.

Dirty Dancing-Sequel mit Baby-Star Jennifer Grey kommt: Aber 2 Fragen bleiben offen

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll das Dirty Dancing-Sequel tatsächlich noch dieses Jahr mit der Produktion beginnen. Zwei besonders wichtige Posten sind bereits besetzt: Zum Einen wird Jennifer Grey als Baby zurückkehren und darüber hinaus den Film produzieren. Zum Anderen hat Kim Rosenstock (Dying for Sex) die Arbeit am Drehbuch übernommen. Patrick Swayze, der männliche Co-Star des Originals, verstarb 2009 und ließ sich 2004 noch im vergessenen Prequel Dirty Dancing 2: Heiße Nächte auf Kuba blicken.

Damit bleiben zwei große Fragen ungeklärt: Wer wird Regie führen? Und welche Geschichte wird das Dirty Dancing-Sequel erzählen? Für den Regiestuhl war zunächst Jonathan Levine (Warm Bodies) im Gespräch, der mittlerweile aber nur noch eine Produzententätigkeit übernimmt.

Welche Story Fans erwarten können, ist bisher noch völlig offen. Das Original endete damit, dass Swayzes Figur Johnny und Baby ihren Tanz perfekt auf die Bühne bringen. Johnny erntet den Respekt von Babys Vater und ein großes Gruppentanz beschließt die Handlung.

Wann kommt die Dirty Dancing-Fortsetzung?

Ein offizielles Startdatum für das Dirty Dancing-Sequel gibt es bisher nicht. Sollte die Produktion dieses Jahr beginnen, rechnen wir ab 2028 mit einer Veröffentlichung.

