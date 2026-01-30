Einer der größten Popstars unserer Zeit stürzt in Psychothriller ab: So gut ist The Moment mit Charli xcx

Auf der diesjährigen Berlinale feiert die Mockumentary The Moment über den Brat-Hype von Popstar Charli xcx internationale Premiere. Hier erfahrt ihr, was euch bei dem Film erwartet.

Als die Popmusikerin Charli xcx vorletztes Jahr Brat veröffentlicht hat, ist nicht nur für die Künstlerin eine neue Zeitrechnung angebrochen. Das Musikalbum hat 2024 einen Hype ausgelöst, der eine komplette Jahreszeit an sich gerissen und die ganze Welt in Euphorie versetzt hat. Anfang 2026 ist der sogenannte Brat Summer schon fast eine nostalgisch-wehmütige Erinnerung, doch jetzt lässt ein neuer Film die damaligen Ereignisse wieder aufleben.

In der Mockumentary The Moment, die auf den 76. Internationalen Filmfestspielen Berlin gerade Premiere außerhalb der USA gefeiert hat, spielt Charli xcx die Rolle ihres Lebens – sich selbst. Hier erfahrt ihr, was euch bei dem überspitzten Film über die Zeit nach dem Hype-Peak der Brat-Ära erwartet.

The Moment setzt Brat-Hype ein absurd-komisches Denkmal

Charli xcx wurde früh bekannt als Feature-Stimme auf dem Pophit I Love It des Duos Icona Pop aus dem Jahr 2012, den die Britin selbst mitgeschrieben hat. Über die Jahre ist die Musikerin aber ein Insider-Tipp geblieben und konnte nie den ganz großen Erfolg wie ähnliche Künstlerinnen vom Format einer Taylor Swift für sich verbuchen. Der Release von Brat änderte 2024 aber alles.

Mit dem Sound, der eingängige Melodien mit wüsten Dance-, Rave- und Hyperpop-Exzessen mixte, an die Club-Zeit der frühen 2000er anknüpfte und diese popkulturelle Zeit mittels Lyrics über damalige Modemarken wie Von Dutch direkt aufgriff, traf Brat mehr als nur einen Nerv. Das Album mit dem simplen neongrünen Cover verbreitete sich über soziale Medien wie TikTok wie ein Lauffeuer, wurde von Musikmagazinen mit Lobeshymnen überschüttet und schaffte es sogar in die Wahlkampagne der US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris.

Hier könnt ihr noch den Trailer zu The Moment schauen:

The Moment - Trailer (Deutsche UT) HD

Wer damals nicht selbst im Brat-Hype versunken ist, wird von Aidan Zamiris Spielfilmdebüt im Schnelldurchlauf an den vorläufigen Karrierehöhepunkt von Charli xcx erinnert. Nach der obligatorischen Warnung vor Stroboskop-Effekten für lichtempfindliche Menschen lässt The Moment Glanzlichter der Brat-Ära wie in einem TikTok-Feed an einem vorbeirauschen. Wer vorher nichts über das Album wusste, bekommt den globalen Hype von damals stakkatoartig eingehämmert, bevor die Handlung im September 2024 ankommt.

The Moment, der Charli xcx in der Rolle als Charli xcx bei den Vorbereitungen für ihre große Brat-Arenatour begleitet, wirft vor allem die Frage auf, wie ein so zentrales Ereignis möglichst lange aufrechterhalten und ausgekostet (besser: gemolken) werden kann. Während die Musikerin darüber besorgt ist, wie sie ihre künstlerische Stimme bei den Live-Performances beibehalten kann, will das Plattenlabel die Zielgruppe von Charli xcx lieber immer weiter vergrößern.

In einer besonders absurden Sequenz soll Charli xcx für eine große Bank eine neue Kreditkarte im knalligen Brat-Farbschema bewerben, die ausschließlich der jungen, queeren Fangemeinde der Musikerin zugänglich gemacht werden soll. Daneben wird der gefragte Konzertfilm-Regisseur Johannes Godwin (Alexander Skarsgård) damit beauftragt, einen Bühnenauftritt von Charli xcx für eine Amazon-Produktion aufzuzeichnen. Im Zentrum von alldem steht die Künstlerin selbst, die selbst nicht mehr weiß, was sie von dem Kunstwerk, das sie da auf die Welt losgelassen hat, überhaupt noch hält.

The Moment will unterhalten und beschäftigen, bleibt aber an der (Pop-)Oberfläche

Die Mockumentary von Aidan Zamiri, der zuvor schon Musikvideos für Charli xcx, FKA Twigs und Billie Eilish gedreht hat, nimmt den Brat-Hype zunächst genüsslich aufs Korn. Dazu tragen vor allem sämtliche Szenen mit einem großartig aufgelegten Alexander Skarsgård bei. Seine Figur des Konzertfilm-Regisseurs, der wirklich in jedem einzelnen Moment das denkbar Unpassendste sagt oder tut, entpuppt sich schnell als pures Comedy-Gold.

Ziemlich witzig sind auch kleine Cameo-Auftritte von Personen aus Charli xcx' realer Entourage wie Schauspielerin Rachel Sennott (I Love LA) oder Reality-TV-Star und Unternehmerin Kylie Jenner (The Kardashians). In ihren Szenen verschwimmt die Grenze zwischen Selbstwahrnehmung und Selbstparodie so gut, dass The Moment wirklich kurz zu bissiger Mockumentary-Hochform aufläuft und unklar ist, ob die Beteiligten die anwesenden Kameras stören oder erst recht ausnutzen.

Inhaltlich tritt The Moment neben offensichtlichen Seitenhieben gegen die Musikindustrie aber etwas auf der Stelle. Zum eigentlichen Brat-Hype fällt dem Film schnell nichts mehr ein und der Wechsel hin zu nachdenklicheren Momenten über das angeknackste Seelenleben des Menschen hinter der Charli xcx-Persona fällt eher oberflächlich aus.

Ein Kurzurlaub auf Ibiza, bei dem die Musikerin in einer extrem bizarren Gesichtsbehandlung landet und immer mehr die Bodenhaftung verliert, ist beispielsweise mehr bedrückende Randnotiz statt tieferer Blick in das Innere der Künstlerin.

Brat liefert als Album schon genügend faszinierende Kontraste

So tapst The Moment hin und her zwischen Musikindustrie-Satire, greller Mockumentary mit aus der Hüfte geschossenen, zittrigen Wackelkamera-Bildern und kurzen Flirts mit Psychothriller- und Horror-Trip-Einschüben. Anders lässt sich die Szene kaum beschreiben, in der die Protagonistin einen Wutausbruch am Telefon erleidet, ein Glas zerdrückt, mit blutigen Händen ins Bad stürmt und dort eine noch größere Eskalation verursacht.

Dadurch ist der Film vor allem für Charli xcx-Fans ein vergnüglicher Nachklapp zur Brat-Euphorie, der die Musik selbst kaum zum Thema macht. Dabei lohnt es sich, das Album selbst einfach mal wieder zu hören.

Darauf stehen vibrierende Hyperpop-Hymnen wie "Mean girls" neben zerbrechlichen Electro-Balladen wie "I might say something stupid" über die tiefe Unsicherheit und Isolation des Stars im Rampenlicht. In den 41 Minuten von Brat steckt schon alles, was es über Charli xcx zu wissen gibt. The Moment dreht noch einmal eine Extrarunde um das Phänomen, rüttelt und zerrt am goldenen Käfig. Die Essenz des Brat Summers bleibt trotzdem ein unantastbares (Pop-)Mysterium aus einer anderen Zeit.

The Moment hat auf der 76. Berlinale internationale Premiere in der Sektion Panorama gefeiert. Am 19. Februar 2026 startet der Film in den deutschen Kinos.