Einer der größten Sci-Fi-Blockbuster des Jahres streamt jetzt erstmals bei Disney+

Die Angst vor gigantischen Objekten nennt sich Megalophobie – das behauptet zumindest das Internet. Wer sich zu den Betroffenen zählt, sollte einen großen Bogen um den neu eingetroffenen Sci-Fi-Blockbuster bei Disney+ machen: Selten sah der Weltuntergang so bombastisch aus wie in The Fantastic Four: First Steps.

Darum geht's in Marvels Sci-Fi-Kracher The Fantastic Four: First Steps

The Fantastic Four: First Steps ist der erste MCU-Film mit der berühmten Marvel-Familie der Fantastic Four: Reed Richards (Pedro Pascal), seine Frau Sue Storm (Vanessa Kirby), deren Bruder Johnny (Joseph Quinn) und Reeds bester Freund Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) kehren mit Superkräften von einer Weltraummission zurück. Reed etwa kann seinen Körper beliebig verformen, Ben ist zu einem großen, fast unzerstörbaren Steinklumpen mutiert.

Schaut hier den Trailer zu The Fantastic Four First Steps:

The Fantastic Four: First Steps - Trailer (Deutsch) HD

Ihre Fähigkeiten machen das Quartett zu den Beschützern ihrer Heimat, der Erden-Kopie Erde-828. Doch dann kreuzt der mysteriöse Silver Surfer (Julia Garner) auf und verkündet, sein Meister Galactus (Ralph Ineson) habe den ganzen Planeten für die baldige Vernichtung ausgesucht. Besänftigen lässt er sich nur durch ein unfassbares Opfer: Sue und Reed sollen ihm ihr erstes Kind nach der Geburt aushändigen.

The Fantastic Four: First Steps hat laut The Numbers 200 Millionen US-Dollar gekostet und das sieht man auch: Selten war ein Weltuntergang so bildgewaltig anzusehen. Wenn Galactus Erde-828 mit riesigen Maschinen bedroht und mit seinem gigantischen Körper durch die Straßen von New York fegt, werden viele MCU-Fans Beklemmungen bekommen.

Trotz einer beeindruckenden Riege an Stars und gewaltigen Bildern reichte es an den Kinokassen aber nicht für einen großen Hit: First Steps erreichte mit 520 Millionen US-Dollar nur ein enttäuschendes Ergebnis für einen Blockbuster seiner Größenordnung. An den mauen Zahlen konnten auch die vielen begeisterten Kritiken nichts ändern, die sich unter anderem auf Rotten Tomatoes finden.

Dementsprechend ist es vielleicht an der Zeit, dem Marvel-Blockbuster eine zweite Chance auf Disney+ zu geben. Das gilt zumindest für alle, die den Anblick gigantischer Weltenzerstörer ertragen können.

The Fantastic Four: First Steps ist seit dem 5. November 2025 auf Disney+ verfügbar.