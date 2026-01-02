Einer der größten Sci-Fi-Blockbuster des letzten Jahres streamt in 5 Tagen erstmals im Abo

15 Jahre haben Fans auf diesen Film gewartet. Nachdem der Sci-Fi-Blockbuster vor drei Monaten im Kino gestartet ist, dürfen wir uns jetzt über seine Streaming-Premiere bei Disney+ freuen.

Seit den 1980er Jahre zieht Tron in seinen Bann. Der Science-Fiction-Film aus dem Hause Disney stellt sich ein Videospiel vor, das nicht nur per Mausklick gesteuert werden kann. Durch eine technische Vorrichtung werden die Figuren aus der echten Welt in das virtuelle und überaus stylish inszenierte Treiben gezogen.

Nachdem 2010 mit Tron: Legacy die erste Fortsetzung ins Kino kam, gibt es seit letztem Jahr auch einen dritten Teil der Saga. Dieser hört auf den Namen Tron: Ares und erweitert die Geschichte um einen Twist. Fortan begeben sich nicht nur Menschen in den Computer, sondern Programme kommen auch aus diesem heraus.

Sci-Fi-Fortsetzung: Tron 3 bei Disney+ im Streaming-Abo

Nur drei Monate nach seinem Kinostart schlägt Tron: Ares bei Disney+ im Abo auf. Ab dem 7. Januar 2026 könnt ihr den spektakulären Sci-Fi-Blockbuster dort streamen. Neben Jeff Bridges, dem Star des Originals, erwarten uns viele neue Gesichter im Tron-Universum, von Greta Lee über Evan Peters bis zu Jared Leto.

Greta Lee schlüpft in die Rolle der Heldin Eve Kim, die sich mit nicht nur mit dem von Evan Peters gespielten Bösewicht Julian Dillinger herumschlagen muss. Auch Jared Leto wird zur Gefahr: Als titelgebender Ares erweckt er jenes Computerprogramm zum Leben, das den Schritt in die echte Welt wagt und damit für Chaos sorgt.

Tron: Ares deutet am Ende Teil 4 der Sci-Fi-Reihe an

Wenn ihr den Film bei Disney+ schaut, lohnt es sich auf alle Fälle, bis zur Mid-Credit-Szene zu warten, denn hier wird bereits das Fundament für ein weitere Sci-Fi-Abenteuer gelegt. Ob Tron 4 wirklich gedreht wird, ist aufgrund des schwachen Einspielergebnisses des dritten Teils jedoch fraglich. Der Film war ein finanzieller Misserfolg.

Bei einem Budget von 180 bis 220 Millionen US-Dollar konnte die Fortsetzung weltweit nur 142 Millionen einspielen. Damit sind also nicht einmal die Produktionskosten gedeckt, ganz zu schweigen von Marketing und der Tatsache, dass die Einnahmen mit den Kinos geteilt werden. Alle Hoffnung ist trotzdem noch nicht verloren.

Lohnt sich Tron 3? Unser ausführlicher Film-Check zur Fortsetzung

Tron: Ares hat jetzt die Möglichkeit, im Heimkino zum Kultfilm zu werden. Nicht zuletzt wurde auch Tron: Legacy in den vergangenen Jahren neu entdeckt und genießt jetzt einen deutlich besseren Ruf als zu seinem Kinostart. Realistisch gesehen dürften trotzdem einige Jahre ins Land ziehen, ehe sich Disney der Marke wieder annähert.