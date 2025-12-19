Einer der größten Serien-Geheimtipps 2025: Gnadenlose Spannung im Krankenhaus schickt euch direkt in Therapie

Eine Krankenhausserie, die den ungeschönten Alltag im kaputten System zeigt, streamt seit diesem Jahr mit KRANK Berlin. Wer sie verpasst hat, sollte auf jeden Fall noch einen Termin vereinbaren.

Romantik und Krankenhaus passen zusammen wie die Faust aufs Auge. Die Apple TV+-Serie KRANK Berlin bricht die Tradition von Grey's Anatomy oder Private Practice und streicht den Seifenopern-Part komplett. Für Gefühlsduseleien gibt es keine Zeit. Adieu Krankenhaus-Schmonzette. Diese temporeiche Krankenhausserie ist nicht nett, die Emotionen aber verdammt realistisch. Gezeigt wird purer Alltagshorror in einer Notaufnahme.

Bei KRANK Berlin trifft Emergency Room auf Berlin Calling und Horror-Show. Das ist verdammt krank, aber auch verdammt gut. Denn zwischen den Zeilen steht die nackte Wahrheit: Das Gesundheitssystem ist krank und fordert den Zuschauenden in der 1. Staffel der bisher achtteiligen Apple TV+-Serie alles ab.

KRANK Berlin ist Klinik-Chaos zwischen Schussopfern und Sturzgeburt

KRANK steht für die Abkürzung eines heruntergekommenen Krankenhauses (KRA) in Neukölln (NK), dem "schlimmsten Krankenhaus des Landes". Die Zustände sind katastrophal: Die Geräte sind veraltet, eine Station nur noch eine modrige Abstellkammer und das Personal schiebt Doppelschichten. Mit 618 Betten und rund 30.000 stationären Patient:innen im Jahr, nur 300 Ärzt:innen und 600 Pflegekräften liegt die Auslastung des Krankenhauses am Limit. Wenn es hart auf hart kommt, hat die Rettungsstelle über 300 Leute zu verarzten.

Als Dr. Suzanne "Zanna" Parker (Haley Louise Jones) als Stationsärztin anfängt, will sie den Laden kräftig aufräumen. Doch Zanna, die zuvor in der Geriatrie einer Uniklinik in München gearbeitet hat, muss erstmal lernen, dass Berlin ein ganz anderes Pflaster ist – zwischen Schussopfern und spontaner Geburt in der Notaufnahme und einem Unfallchirurgen, der seinen Kater im Drogenrausch wegarbeitet.

Das Team greift auch mal zu unkonventionellen Methoden, kauft Gleitgel im nahegelegenen Sexshop, um Zeit zu sparen, Ärzte geben offen zu, Methadon für die gute Laune zu nehmen und alle schieben Doppelschichten, weil schon wieder Not am Mann oder an der Frau ist. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der Klinikchef Dr. Steffen Beck (Peter Lohmeyer) spart, wo er nur kann, damit das KRANK einen Gewinn abwirft. Sätze wie diese geben einem zu denken: "Wenn's nach mir geht: Ich bräuchte keine Rettungsstelle. Das bringt nichts. Das kostet nur."

Jede Folge beginnt mit einem Horror-Szenario

Schon die erste Folge beginnt im Drogenrausch. Unfallchirurg Dr. Ben Weber (Slavko Popadic) kommt aus dem Club und steuert auf ein Taxi zu. Er wird angefahren, rappelt sich auf und setzt sich ins Taxi gen Krankenhaus. Die Kamera ist fahrig, Farben verschwimmen, einige Gesichter und Szenen tauchen auf. Erschöpft legt sich Ben auf eine Trage, aus dem dumpfen Ton lässt sich nur das Geräusch eines Beatmungsgerätes herausfiltern. Gerade ist wieder ein Herz stehengeblieben. Ben rammt sich eine Spitze ins Bein und legt los. Er hilft einem Patienten und kippt um. Szenenwechsel.

Jede Folge hat einen anderen Horroreinstieg. Mal ziehen die Rettungskräfte Olivia (Samirah Breuer) und Olaf (Bernhard Schütz) ein Opfer einer neuen Droge aus einer Hausparty, wo nebenan noch gevögelt wird, mal suchen sie ihren Patienten in einem völlig vernachlässigten Altersheim in einem Hochglanzgebäude, oder die Folge startet mit einem Messer im Rücken. Wer kein Blut sehen kann, ist hier falsch, denn Brandverletzungen und offene Brüche werden hier genauso gezeigt wie offene Wunden, die eben nicht genäht werden, sondern getackert.

Mit KRANK Berlin setzt das Regieteam Fabian Möhrke und Alex Schaad neue Maßstäbe. Es ist schon bezeichnend, dass das Kamerateam von Jieun Yi und Tim Kuhn für ihren Mut zur Hässlichkeit mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde (via DWDL ). Im Vordergrund stehe "die Überforderung im System", betonte Yi bei der Dankesrede.

"Hier ist das Spiel ein kollektiver Atem", meinte Schauspieler Tom Keune (via The Spot ), die Figuren wirken übermüdet und rastlos. Was die Serie The Bear: King of the Kitchen in der Küche gemacht hat, macht KRANK Berlin im Krankenhaus. Die rastlose Kamera folgt dem Blick der Behandelnden, schwenkt zwischen Arztschublade, Nahaufnahmen von Ärzt:innen oder Patient:innen hin und her, wechselt in die Vogelperspektive auf Krankenhaus und Krankenwagen. Das sind immer genug Eindrücke, um zu verstehen, was gerade passiert. Aber man muss schon schwindelfrei sein.

Lost Place als Film-Location

Gedreht wurde im ehemaligen Sport- und Erholungszentrum der DDR (SEZ), einem der bekanntesten Lost Places in Berlin. Einladend wirkt das fiktive Krankenhaus am Kottbusser Tor nicht. Der Parkplatz steht unter Wasser, die Wände sind mit Graffiti besprüht und der Eingang der Notaufnahme lässt kaum Platz, um zu atmen. Das Klinikpersonal ist restlos überarbeitet, Familie hat bis auf Notfallärztin Emina Ertan (Safak Sengül) keine der Personen. Es zählt nur der Job, für alles andere fehlt die Energie. Das häufigste Kompliment unter Kolleg:innen ist tatsächlich: "Du siehst richtig scheiße aus!"

Die Charaktere sprechen für sich. Da gibt es mit Zanna die Neue, aus deren Augen man das Krankenhaus kennenlernt, Ben, der innerhalb des erkrankten Systems einen Weg gefunden hat, funktionieren zu können oder Emina, bei der man sieht, wie schwer es ist, Privatleben und Doppelschichten unter einen Hut zu bringen. Sei es mit Zynismus oder Pragmatismus. Einem Druffi ist zu heiß? Dann wird er eben mit dem Feuerlöscher gelöscht. Bitteschön! Da ist es geradezu erholsam, wenn eine sympathische Dragqueen im KRANK eingeliefert wird.

Hier der Serien-Trailer zur KRANK Berlin:

KRANK Berlin - S01 Trailer (Deutsch) HD

Nah am Klinikalltag

Autor Samuel Jefferson, selbst ehemaliger Arzt, weiß, wovon er spricht: Er arbeitete noch kurz vor COVID in der Notaufnahme. KRANK Berlin ist ein tiefer Blick in die Seele von Berliner Krankenhäusern. Wer kein Notfall ist, muss stundenlang in der Rettungsstelle warten und wird später nur schnell abgefertigt. Das ist nicht schön, kommt aber leider auch im wahren Klinikalltag so vor. Auch, dass Ärzt:innen und Pfleger:innen persönliche Strategien brauchen, um mit all dem Wahnsinn zurechtzukommen, ist durchaus glaubhaft.

Natürlich wird hier kräftig überdramatisiert. Die Serie konzentriert sich gerne auf den drogensüchtigen Chirurgen Ben, der öfter im Krankenhaus zusammenbricht und niemals in so einem Zustand arbeiten dürfte. Ein anderer Arzt schläft am Empfangsschalter einfach ein. Eine Tür, die Außenstehende davon abhält, einfach in die Rettungsstelle reinzuspazieren, gibt es nicht, was nicht nur aus hygienischen Gründen undenkbar wäre. Die Serie konzentriert sich klar auf die dreckigen Seiten Berlins. Selbst ein anfangs langweiliger Fall endet als Selbstmorddrama. Alle Fehlentscheidungen haben sofort Konsequenzen.

Ins Krankenhaus will nach dieser Serie definitiv niemand mehr. Wer dann aber drin ist, versteht den Horror umso besser und ist beruhigt, dass nicht alles stimmt, was einem in KRANK Berlin erzählt wird.

Aktuell läuft KRANK Berlin auf Apple TV+, soll aber im Frühjahr 2026 auf ZDFneo ausgestrahlt werden. Eine 2. Staffel wird gerade gedreht.