Einer der größten Serien-Hypes des Jahres geht weiter – und zwar viel früher als gedacht

Heated Rivalry war 2025 schon ein internationales Phänomen, seit ein paar Wochen gibt es die Eishockey- und Drama-Serie auch in Deutschland. Staffel 2, anyone?

Dass Heated Rivalry eine Staffel 2 bekommt, steht schon länger fest. Jetzt wissen wir aber endlich mehr über die Fortsetzung des Publikums-Lieblings. Die Dreharbeiten zur zweiten Season starten noch in diesem Jahr, und wenn alles klappt, erscheinen die neuen Episoden dann schon im nächsten Frühling.

Heated Rivalry Staffel 2 kommt mit etwas Glück schon Anfang 2027

Die Heated Rivalry-Stars sind dank des durchschlagenden Erfolgs der kanadischen Serie rund um zwei schwule Eishockeyspieler gefragte Darsteller:innen. Aber sie widmen sich nicht nur anderen Projekten, sondern bleiben ihrem Karriere-Sprungbrett ebenfalls treu.

Soll heißen: In einem Gespräch mit CBS Mornings haben Producer Brendan Brady und Heated Rivalry-Schöpfer Jacob Tierny verraten, wie es mit der Serie weitergeht. Aktuell werde Staffel 2 schon geschrieben, wie THR berichtet. Die Dreharbeiten sollen im August stattfinden. Wenn alles klappt, erwarten uns die neuen Folgen dann im April 2027, wie Gayle King von CBS sagt.

Jacob Tierney erklärt:

Es wird mehr Heated Rivalry auf euren TVs geben, und zwar wirklich so schnell wie menschenmöglich.

Dem fügt Brendan Brady hinzu, dass die Fans "wie die besten Teile der Serie" das sehnsüchtige Warten und sich Verzehren, also die Vorfreude auf die kommende Staffel 2 von Heated Rivalry genießen sollten.

Zusätzlich werden noch einige lobende Worte über den kanadischen Streamer Crave verloren, mit dem zusammen Heated Rivalry überhaupt erst ermöglicht wurde. Man habe sich gegenseitig vertrauen können, aber auch gegenüber dem Material bestehe großes Vertrauen und die Fans würden das alles sowieso schon lieben.

Mehr:

Auch die Heated Rivalry-Romanreihe geht 2027 weiter

Dass Heated Rivalry so eine originalgetreue Umsetzung der Vorlage sei, habe maßgeblich zu dem Erfolg der Serie beigetragen. Es gehe den Verantwortlichen darum, die Grundlage nicht zu vereinfachen oder zu verkürzen, sondern darum, die Geschichte und ihre Fans ernst zu nehmen, so wie es das Material verdiene.

Rachel Reid, die Autorin der Buchvorlage, hat bereits angekündigt, höchstwahrscheinlich 2027 mit Unrivaled das siebte Buch der Game Changer-Reihe zu veröffentlichen. Es gibt also erst einmal genug Bücher, an denen sich die Serien-Adaption orientieren kann.

In Deutschland lässt sich Heated Rivalry seit Kurzem bei HBO Max streamen.