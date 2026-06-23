Einer der größten Skandalfilme kommt nach 55 Jahren (!) endlich unzensiert

Jahrelang haben Cineast:innen auf eine ungeschnittene Version dieses großen Skandalfilms aus Großbritannien gehofft. Nun wurden ihre Gebete endlich erhört.

Die Teufel von Regisseur Ken Russell ist einer jener Skandalfilme aus den 1970ern, wie Pasolinis Die 120 Tage von Sodom oder John Waters' Pink Flamingos, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben. Allerdings hatte man bislang kaum die Gelegenheit, das transgressive Meisterwerk aus der UK in seiner ursprünglich intendierten Originalfassung zu sehen. Denn bisher konnte Warner Bros. sich nur dazu hinreißen lassen, den Film in einer geschnittenen Fassung zu veröffentlichen.

Jahrelange hofften Film-Fans auf ein Ende der Zensur – und nun ist es tatsächlich so weit. Nach einer innerhalb von einer Minute ausverkauften Vorstellung beim diesjährigen Cannes Film Festival (via Deadline ) bekommt Die Teufel am 16. Oktober dieses Jahres endlich die eine Director's Cut-Version für die US-Kinoleinwand und später auch das Heimkino, die laut Screen Anarchy mithilfe der Original-Negative in 4K restauriert wird.

Ken Russells Skandal-Meisterwerk Die Teufel kommt endlich unzensiert und hier ist der Trailer

Obwohl Die Teufel ein absolut bildgewaltiges Fest für die Augen ist, voller schockierender Bilder und blasphemischer Schönheit, entschied Warner sich bei der Ankündigung für das seit Jahrzehnten erhoffte Uncut-Release für einen Teaser-Trailer, der zum Großteil aus Zitaten besteht. Ein ziemlicher Power-Move, um ehrlich zu sein. Seht selbst:

Ken Russell's The Devils - Teaser Trailer (English) HD

Da heißt es zum Beispiel von der französischen Zeitung Le Monde: "Einer der kontroversesten Filme in der Geschichte des Kinos", von der L.A. Free Press: "Ein Meisterwerk so reich und originell wie die größten Kunstwerke", oder von Roger Ebert.com: "Ein heiliger Gral für Filmliebhaber seit einem halben Jahrhundert. Jetzt können wir endlich erleben, was Ken Russell uns zeigen wollte".

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Worum geht es in Die Teufel und was macht den Film so kontrovers?

Die Teufel ist ein historisches Horror-Drama aus dem Subgenre Nunsploitation und basiert zum Teil auf einem Buch von Aldous Huxley und dessen Theateradaption, die sich mit einer historischen Begebenheit aus dem 17. Jahrhundert befassen. Oliver Reed spielt den katholischen Priester Urbain Grandier, der vom von Kardinal Richelieu (Christopher Logue) der Teufelsanbetung beschuldigt wird. Vanessa Redgrave stellt die von ihm besessene, sexuell unterdrückte Nonne Schwester Jeanne des Anges dar, die aus Eifersucht zur Zeugin gegen ihn wird. Ein audiovisueller Alptraum ketzerischer Art wird auf dem Bildschirm entfesselt.

Laut Schnittberichte wurde der Film bereits in den 70ern um zwei heikle Stellen gekürzt, die bis jetzt in keiner zu kaufenden Version zu sehen waren. Dabei handelt es sich um eine Szene, in der Schwester Jeanne mit einem Knochen von Grandier masturbiert und die berüchtigte "Rape of Christ"-Sequenz, in der es in einer Kirche zu einer Nonnenorgie kommt, in die auch eine Jesus-Statue einbezogen wird. Diese beiden Stellen waren auch der Grund, aus denen Warner dem Film lange Zeit eine "geschmacklose Tonalität" attestierte und mit der Veröffentlichung der ungeschnittenen Fassung zurückhaltend war.

Filmkritiker Mark Kermode, der die vollständige Fassung in Cannes vorstellte, meinte gegenüber Deadline: "Es geht um den Rhythmus des Werks als Ganzes. Diese Hauptsequenz, wenn man sie verliert, verliert der Film seinen Rhythmus. Es ist, als stolpere er irgendwie, weil der Rhythmus dieser Sequenz wirklich wichtig ist."

Ein Datum für eine deutsche Neuveröffentlichung von Ken Russells Die Teufel haben wir noch nicht.