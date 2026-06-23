Einer der größten Blockbuster des Jahres kommt in wenigen Wochen zu Disney+

Fast 700 Millionen US-Dollar konnte dieser Film bisher weltweit in die Kinokassen spülen, in wenigen Wochen kommt er erstmals ins Streaming-Abo zu Disney+.

20 Jahre lang haben Fans gewartet, vor wenigen Monaten war es dann soweit: Der Teufel trägt Prada 2 ist in die weltweiten Kinos eingezogen und hat Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt und Stanley Tucci in ihren Paraderollen zurückgebracht.

Das Legasequel avancierte zu einem der erfolgreichsten Kinofilme des bisherigen Jahres und konnte bis dato über 670 Millionen US-Dollar weltweit einspielen. Jetzt soll die Erfolgsgeschichte im Streaming-Abo bei Disney+ weitergehen.

Rückkehr nach 20 Jahren: Der Teufel trägt Prada 2 kommt schon im Juli zu Disney+

Wie Disney+ selbst über den offiziellen X-Account mitteilte, wird Der Teufel trägt Prada 2 schon am 29. Juli 2026 bei dem Streamer im Abo eintreffen. Etwa einen Monat vorher, am 30. Juni, wird der Film darüber hinaus bereits als Video-on-Demand-Titel bei den üblichen Anbietern wie Amazon Prime Video als Kauf- oder Leihfilm zur Verfügung stehen.

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In Der Teufel trägt Prada 2 wird Andy Sachs (Hathaway) 20 Jahre, nachdem sie den Assistenzjob bei Miranda Priestly (Streep) an den Nagel gehängt hat, vom Runway-Magazin angeheuert, um deren Feature-Abteilung zu retten. Denn Runway tut sich mit den Veränderungen der Mode- und Medienwelt schwer, unter denen auch Miranda selbst leidet. Wird es ihnen gemeinsam gelingen, das Magazin vor dem Ruin zu bewahren?

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Der Teufel trägt Prada 2 ist einer der erfolgreichsten Filme 2026

Aktuell steht Der Teufel trägt Prada 2 auf dem vierten Platz der weltweiten Liste der finanziell erfolgreichsten Filme des Jahres. Angeführt wird diese laut Box Office Mojo durch Der Super Mario Galaxy Film, der mit einem Einspielergebnis von rund 1 Milliarde US-Dollar über allem thront. Dicht dahinter kommt das Michael Jackson-Biopic Michael mit über 959 Millionen Dollar, bevor sich Der Astronaut - Project Hail Mary mit 682 Millionen Dollar noch vor Der Teufel trägt Prada 2 schiebt.

Trotz des finanziellen Erfolgs fielen die Stimmen von Kritik und Publikum zum Legacy-Sequel eher gemischt aus. Lest hier auch unseren Film-Check zu Der Teufel trägt Prada 2. Und noch mehr Nostalgie gibt's in unserem Podcast:

Podcast: Jedes Kind der 90er ist mit diesen 10 vergessenen Zeichentrickfilmen aufgewachsen

Während viele Zeichentrickklassiker von Disney lange im Gedächtnis geblieben sind, spürt die Moviepilot-Redaktion im Podcast den vergessenen Kindheitsfilmen der 90er hinterher, um die Erinnerung im Stream neu zu beleben.

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Von extrem gruseligen Bösewichten bis zum Hunde-Trauma in animierten Gangsterfilmgewand haben die in jungen Jahren geschauten Fantasy- und Abenteuer-Filme ihre Spuren hinterlassen. Nun rufen wir prägende 90er-Erlebnisse mit In einem Land vor unserer Zeit oder Der Prinz von Ägypten zurück ins Gedächtnis.

