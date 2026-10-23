Einer der größten Fantasy-Filme des Jahres floppte katastrophal an den Kinokassen: Er war von Anfang an zum Scheitern verurteilt

Einer der größten Streaming-Hits von Amazon Prime 2026 floppte im Kino kolossal. Nun enthüllt Regisseur Travis Knight die bittere Wahrheit dahinter.

In den vergangenen Wochen und Monaten häufte sich die Berichterstattung über an den Kinokassen gefloppte Blockbuster, die anschließend auf den Streaming-Portalen durch die Decke gingen.

Doch das wohl prominenteste Beispiel des Jahres dürfte die Fantasy-Neuauflage Masters of the Universe sein, die nach einer enttäuschenden Kinoauswertung nur wenige Wochen später bei Amazon Prime sämtliche Rekorde brach. In einem Interview äußerte sich der Regisseur jetzt erstmals über dieses Phänomen.

Masters of the Universe-Regisseur Travis Knight über den Flop des Fantasy-Blockbusters im Kino

Laut Box Office Watch hat die von Travis Knight inszenierte Neuverfilmung der Mattel-Spielzeuge bei einem Budget von 170 Millionen US-Dollar an den Kinokassen gerade einmal rund 113 Millionen US-Dollar wieder einspielen können.

Wenige Wochen später erschien der von Amazon MGM Studios produzierte Film bereits auf dem Streaming-Dienst Amazon Prime, wo das Fantasy-Spektakel in nur einer Woche über eine Milliarde Minuten gestreamt wurde.

In einem Interview mit dem Hollywood Reporter äußerte sich Knight zu dieser Veröffentlichungsstrategie und gab sich sichtlich enttäuscht. Seine Enttäuschung fußt in der Aussage, dass Amazon ihm als Filmemacher nicht genug Vertrauen für eine Kinoauswertung geschenkt hat und der Konzern von vornherein die Streaming-Auswertung priorisiert hat. Knight sagt:

Die Veröffentlichung im Streaming war für Amazon viel wichtiger als der Kinostart. Das habe ich zu Beginn nicht verstanden. Ich wollte, dass ihr Vertrauen in uns als Filmemacher und in den Film auf eine Weise belohnt wird, die meinen Hoffnungen und Erwartungen entsprach. Der Film hätte ein besseres Schicksal verdient, als er es bekommen hat, aber ich habe mich damit abgefunden.

Travis Knights nächster Film startet bereits nächsten Monat

Travis Knight ist nicht nur Regisseur, sondern auch CEO der Stop-Motion-Film-Produktionsfirma Laika. Am 5. November 2026 startet mit Wildwood das bisher ambitionierteste Projekt des Studios unter der Regie von Knight in den deutschen Kinos.