Manche Künstler sind ihrer Zeit einfach voraus. Und manchmal ist es gerade das erste Werk, das neue Wege beschreitet, das es besonders schwer hat, Anklang zu finden.

Im Jahr 1960 war der italienische Filmregisseur Michelangelo Antonioni bereits weltweit anerkannt. In den 50ern hatte er mehrere Spielfilme gedreht, die bei den Kritiker:innen gut ankamen, doch seinen eigenen Stil sollte er erst jetzt finden. Denn mit dem 1960 erschienenen Film Die mit der Liebe spielen ging er völlig neue Wege, womit er zunächst aneckte.

Bei der Premiere von Die mit der Liebe spielen hagelte es Buhrufe für Michelangelo Antonioni

Die mit der Liebe spielen war Antonionis Einreichung bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes. Es war der erste Film, in dem der Regisseur aus den bisherigen Konventionen ausbrach. Lange Kameraeinstellungen und die Bedeutung von Hintergrundgeräuschen waren dabei nur der Anfang. Das Kritikerpublikum war aber vor allem abgeschreckt von der Erzählung der Hauptfiguren.

In Die mit der Liebe spielen begibt sich eine kleine Gruppe der italienischen Oberschicht auf einen Ausflug auf eine kleine Insel. Dabei verschwindet Anna (Lea Massari) plötzlich spurlos. Ihr Verlobter Sandro (Gabriele Ferzetti) und ihre beste Freundin Claudia (Monica Vitti) begeben sich auf die Suche.

Weder klärt der Film darüber auf, was mit Anna passiert ist, noch entwickelt sich zwischen den beiden Suchenden eine intime Beziehung. Beides hätte das Filmpublikum in dieser Zeit erwartet. Noch während der Film lief, machte das Publikum seine Ablehnung deutlich. Es hagelte Buhrufe und Pfiffe, wodurch sowohl Antoniono als auch seine Hauptdarstellerin Vitti in Tränen ausbrachen (via The Guardian ).

Erst im Laufe der Zeit konnte sich Die mit der Liebe spielen zu einem Klassiker entwickeln und als bahnbrechender Kunstfilm anerkannt werden, der er ist. Antonioni selbst setzte sein Werk mit Die Nacht und Liebe 1962 fort und bildete eine Trilogie, die vor allem von der Entfremdung und der Zerrissenheit der Figuren erzählt, die ausschließlich aus den oberen Gesellschaftsschichten kommen.

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Obwohl Michelangelo Antonioni im Laufe seines Lebens zahlreiche Preise gewann und 1995 sogar den Oscar für sein Lebenswerk erhielt, gehört es zur traurigen Wahrheit, dass sowohl seinem Film als auch seinem Gesamtwerk ein trauriges Schicksal bestimmt war. Denn auch wenn seine Filme durchaus viel Anerkennung bekamen, geraten seine Werke heute immer mehr in Vergessenheit. Immerhin wurde er seinerzeit noch für seinen Beitrag zur Filmkultur gefeiert.