Staffel 3 von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht läuft aktuell bei Amazon Prime Video. Regie-Ikone David Fincher enthüllte jetzt, dass er den Posten des Showrunners offenbar abgelehnt hat.

Ein Star Trek-Film von Quentin Tarantino, Nicholas Cage als Superman – die Filmgeschichte ist voller faszinierender Szenarien, die um ein Haar Wirklichkeit geworden wären. Was wäre, wenn Fight Club- und The Social Network-Regisseur David Fincher die Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht umgesetzt hätte? Das Angebot lag laut Fincher offenbar auf dem Tisch.

David Fincher lehnte die Herr der Ringe-Serie ab: Die Idee war ihm zu kommerziell

Wie Fincher kürzlich im Happy Sad Confused -Podcast erklärte, habe er dem Showrunner-Angebot eine Absage erteilt.

[Die Serie] wurde mir angeboten – als Showrunner. Das war, bevor sie an Amazon ging. Ich sagte: 'Niemals.' Das war nur eine Verlängerung von kommerziellen Interessen.

Was Fincher mit "kommerziellen Interessen" meint, wird in einem Vergleich deutlich, den er daraufhin mit der Ära James Gunn bei DC Studios anstellt. Dessen Zeit als Chef der riesigen Superhelden-Schmiede fand jüngst ein jähes Ende. Der Hollywood Reporter zitiert Fincher folgendermaßen:

Ich sehe mir James Gunn an und denke, 'der hat mehr Mut als ich.' Ich würde mir DC und seine ganze Dysfunktionalität nicht aufladen wollen. Die gesamte DNA [des Studios] ist dysfunktional [...] Die ganze Filmbranche wird gerade schrecklich zusammengeschnürt. Paramount, Warner Bros. – es wird immer schwieriger, individuelle Stimmen im Kino zu schützen.

Fincher scheint zu beklagen, dass Geschäftsinteressen in Hollywood aktuell eine größere Rolle spielen als kreative Freiheiten. Auf diese Weise betrachtet, könnte man Die Ringe der Macht als Projekt eines Unternehmens sehen, durch ein bekanntes Angebot (das Der Herr der Ringe-Franchise) neue Einnahmen zu generieren. "Individuelle Stimmen" sind innerhalb dieses Vorhabens nicht gewünscht.

Grund dafür ist aber laut Fincher nicht allein Profitgier, sondern auch eine zunehmende Monopolisierung: Die kürzliche Übernahme von Warner Bros. durch Paramount sieht er – und nicht nur er – als Bedrohung kreativer Vielfalt.

Bei aller Ablehnung kommerzieller Prioritäten sind Fincher große Studios als Arbeitsgeber aber alles andere als fremd: Bis vor kurzem inszenierte er Filme für Netflix, zu denen unter anderem der bald erscheinende The Further Mis-Adventures of Cliff Booth zählt.

Wann läuft Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 bei Amazon Prime Video?

Die 3. Staffel der Herr der Ringe-Serie Die Ringe der Macht wird in drei Stufen veröffentlicht:

Folge 1 bis 4 kommen am 11. November 2026 (9 Uhr)

kommen am 11. November 2026 (9 Uhr) Folge 5 und 6 kommen am 18. November 2026 (9 Uhr)

kommen am 18. November 2026 (9 Uhr) Folge 7 und 8 kommen am 25. November 2026 (3 Uhr)

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