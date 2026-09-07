Einer der größten The Walking Dead-Stars ist in Star Trek zu sehen und bereut es bis heute: "Hasste es so sehr"

Viele Star Trek-Darsteller:innen blieben dem Franchise ein Leben lang treu – doch dieser The Walking Dead-Star hätte nach seinem Gastauftritt beinahe seine Karriere an den Nagel gehängt.

Einmal Star Trek, immer Star Trek? Viele große Stars machten ihre ersten Schritte in der Sci-Fi-Serie und blicken bis heute wohlwollend auf die Erfahrung zurück. Ein Beispiel ist Dwayne Johnson, der bis heute von seinem Star Trek-Co-Star schwärmt – und auch die bestbezahlteste Darstellerin der USA machte ihr Debüt bei Star Trek.

Eine ähnliche Geschichte könnte auch Jeffrey Dean Morgan, am besten bekannt als Schurke Negan in The Walking Dead, parat haben – aber offenbar war seine Star Trek-Erfahrung ein echter Höllenritt.

So schlimm war Jeffrey Dean Morgans Star Trek-Erfahrung

In einem einstündigen Interview mit Josh Horowitz , das es komplett auf YouTube zu sehen gibt, erzählte Morgan von seinen Anfängen als Schauspieler und ging dabei auch auf seinen Auftritt in einer Episode Star Trek: Enterprise ein. Hier spielte er einen insektoiden Wissenschaftler, einen sogenannten Xindi – eine Rolle, die den ausgiebigen Einsatz von Make Up und Prothesen forderte. Morgan beschreibt die Erfahrung im Interview als einen echten Horrortrip:

Ich erinnere mich, wie sie mir eine klebrige Masse ins Gesicht schmierten und Strohhalme aus meiner Nase ragten. Ich konnte nicht zu Mittag essen. Ich litt unter Platzangst. Ich ging weinend nach Hause. Das war der Job, bei dem ich die Schauspielerei aufgeben wollte.

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Laut eigenen Angaben wache er bis heute “schweißgebadet auf”, weil er sich so gut an die körperliche Tortur erinnere. Zur selben Zeit hatte ihn sein Management entlassen, da er zu alt geworden sei und das richtige “Fenster verpasst” hätte – eine echte Tiefphase für den heute ikonischen Schauspieler.

Vom Insekten-Alien zum ikonischen Schurken: So ging es für Jeffrey Dean Morgan weiter

Anstatt seine Karriere abzubrechen, biss Morgan jedoch die Zähne zusammen – und sein Einsatz zahlte sich aus. Kurz darauf gelang ihm in der Serie Supernatural der Durchbruch in der Rolle von John Winchester. Es folgte ein denkwürdiger Auftritt als Danny in Grey's Anatomy und schließlich auch seine bekannteste Rolle: Der Bösewicht Negan in The Walking Dead.

Später wurde für Jeffrey Dean Morgan sogar die ganze Serie verändert – ein Indiz dafür, wie unersetzlich er im Laufe der Jahre für The Walking Dead wurde. Negan war auch der Auslöser für so verstörende Folgen, dass sich Chad Coleman von The Walking Dead abwandte. Mittlerweile spielt Morgan gemeinsam mit Lauren Cohan die Hauptrolle im Spin-Off The Walking Dead: Dead City. Und auch in The Boys und der neuesten Hype-Serie auf Amazon ist er mit dabei.

All diese Erfolge beweisen: Es hat sich für Jeffrey Dean Morgan gelohnt, am Ball zu bleiben. Zudem ist die Geschichte ist eine starke Erinnerung daran, welchen Einsatz die zahlreichen Nebendarsteller:innen in Star Trek geleistet haben, die ein Leben lang Insektoiden gespielt haben – ohne dafür jemals in die Nähe seines späteren Erfolgs zu gelangen.