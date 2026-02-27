Einer der härtesten Skandalfilme der Filmgeschichte erhält ein Remake: Das Original stand 40 Jahre lang auf dem Index

Die Gesichter des Todes-Reihe lotete die Grenze zwischen Horrorfilm und Snuff-Video aus. Ähnliches hat nun das Meta-Remake zu Faces of Death vor, zu dem es jetzt einen Trailer gibt.

Meta-Horror ist aktuell wieder in aller Munde. Nicht nur, weil mit Scream 7 der jüngste Teil des Blockbuster-Slashers in den Kinos läuft. Diese Woche kam bereits ein Trailer zu Jane Schoenbruns neuem Streifen namens Teenage Sex and Death at Camp Miasma heraus, der sich mit den Dreharbeiten an einer Horror-Neuauflage befasst. Und nun kommt auch noch das neue Faces of Death mit einer Vorschau hinzu.

Faces of Death: Trailer zur Neuauflage des Skandal-Horrors an der Grenze zum guten Geschmack

Die Gesichter des Todes-Reihe begann 1979 mit einem sogenannten Mondo-Film, der sich mit dem Label "verboten in 46 Ländern" brüstete. Dabei handelte es sich um eine Anthologie, die sich im Großen und Ganzen mit dem Tod befasst. Gezeigt wurden in verschiedenen Segmenten Morde, Tierschlachtungen, Kriegsszenen und Hinrichtungen – einige davon fingiert, manche aber auch real. Der Film stand deshalb lange Zeit auf dem Index und wurde laut Schnittberichte.com erst 40 Jahre später rehabilitiert.

Im neuen Faces of Death von Regisseur Daniel Goldhaber (How to Blow Up a Pipeline) untersucht die Moderatorin einer Videoplattform à la YouTube eine Reihe von Videos. Eine Gruppe an Creator:innen scheint die Tode aus der notorischen Filmreihe nachzustellen. Dabei kommt die uralte Frage auf, die die Reihe seit jeher begleitet: Ist das echt oder fake?

Seht hier den Horror-Trailer zum neuen Faces of Death:

Faces of Death - Trailer (English) HD

Zum Cast gehören Barbie Ferreira (Euphoria), Dacre Montgomery (Stranger Things) und Popstar Charli xcx, die gerade erst im ebenfalls Realität und Fiktion vermischenden Konzertfilm The Moment zu sehen ist.

Noch mehr Horror:

Wann kommt Faces of Death in die Kinos?

Der US-Filmstart zum neuen Faces of Death ist für den 4. Oktober 2026 angesetzt. Ob der Deutschlandstart auch pünktlich vor Halloween stattfindet, ist leider noch nicht bekannt.