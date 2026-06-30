Einer der härtesten Filme aller Zeiten ist in Deutschland nicht mehr verboten: Jetzt steht fest, wann und wie das Skandal-Meisterwerk ungeschnitten erscheint

Seit wenigen Jahren ist Pier Paolo Pasolinis legendärer Skandalfilm Die 120 Tage von Sodom in Deutschland nicht mehr indiziert. Jetzt ist bekannt, ab wann und wo er uncut fürs Heimkino verfügbar ist.

Wenn es um die heftigsten Filme aller Zeiten geht, darf Salò aka Die 120 Tage von Sodom in keiner Auflistung fehlen. Mit der Verfilmung des gleichnamigen Buchs des Marquis de Sade schuf der italienische Regisseur Pier Paolo Pasolini einen unvergesslichen Schocker über Machtmissbrauch und Faschismus.

In Deutschland durfte der Film aus dem Jahr 1975 jahrzehntelang nicht ungeschnitten verkauft oder aufgeführt werden. Seit 2023 ist Die 120 Tage von Sodom mittlerweile hierzulande vom Index gestrichen. Nach der Neuprüfung der FSK mit 18er-Freigabe wurde eine Uncut-Veröffentlichung des umstrittenen Klassikers angekündigt. Jetzt gibt es konkrete Details dazu.

Die 120 Tage von Sodom erscheint Ende Juli in einer neuen 4K-Edition ungeschnitten

Wie Schnittberichte.com meldet, veröffentlicht Wicked-Vision Media exklusiv über den eigenen Webshop eine neu restaurierte Uncut-Version von Die 120 Tage von Sodom. Die 5-Disc-Edition mit umfangreichem Bonusmaterial enthält den Film als 4K-Fassung sowie in der Blu-ray-Version. Natürlich handelt es sich jeweils um die komplett ungeschnittene Fassung. Das Set mit mehreren Artwork-Varianten ist im Wicked-Vision-Shop bereits vorstellbar und erscheint am 31. Juli 2026.

Neben der neu überarbeiteten 4K-UHD-HDR-Restaurierung mit Dolby Vision von LSP Medien und einem 80-seitigen Buchteil umfasst die kommende Heimkinoveröffentlichung von Die 120 Tage von Sodom insgesamt knapp 14 Stunden Bonusmaterial.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr spannende Film-Tipps von uns.

Worum geht es in Die 120 Tage von Sodom eigentlich?

Pasolinis kontroverser Film spielt im faschistisch besetzten Teil Italiens, wo vier privilegierte Herren eine Gruppe junger Heranwachsender in einem Schloss gefangen halten und sie verschiedensten Arten von Demütigungen, Folter und anderen Perversionen aussetzen. Mit Die 120 Tage von Sodom hat der Regisseur ein konsequent unerträgliches Porträt über die Auswüchse von Machtmissbrauch und Faschismus gedreht, das mit der Darstellung verschiedener Höllenkreise Bezug auf Dantes Göttliche Komödie nimmt.



Bis heute ist Die 120 Tage von Sodom einer der umstrittenen Skandalfilme, der seinem heftigen Ruf gerecht wird und nur für hartgesottene Filmfans zu empfehlen ist.