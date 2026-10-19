Einer der härtesten Filme des Jahres stürmt die Netflix-Charts: Wer hier durchhält, ist komplett abgebrüht

Auf Netflix geht derzeit der neueste Ableger von einer der härtesten Horrorreihen aller Zeiten in den Film-Charts durch die Decke. Der Film startete dieses Jahr erst in den Kinos und hat es ordentlich in sich.

Seitdem Sam Raimis Tanz der Teufel 1981 in den Kinos startete, war die daraus resultierende Evil Dead-Reihe bereits von jeder Menge Sagen umwoben. Bereits kurz nach seinem Kinostart wurde der Film in Deutschland aufgrund seiner Härte indiziert und erst vor 10 Jahren wieder vom Index genommen.

Das Remake Evil Dead von 2013 ist in seiner ungeschnittenen Fassung nach wie vor auf dem Index, da es die Härte der Reihe auf ein gänzlich neues Level hob. Auch die beiden darauffolgenden Fortsetzungen müssen sich im Puncto Härte nicht vor dem Remake verstecken und der neue Ableger Evil Dead Burn geht derzeit auf Netflix durch die Decke.

Harter Horror Evil Dead Burn stürmt die Film-Charts bei Netflix

Nachdem im August bereits sein Vorgänger Evil Dead Rise auf Netflix durchstartete, legt der frisch auf der Plattform gestartete Burn jetzt nach. Dieses Mal steht ein Familiendrama im Mittelpunkt, deren Familie nach einem tragischen Todesfall von den Deadites (die für die Reihe bekannten Dämonen) überfallen wird und die Gewaltspirale ihren Lauf nimmt. Wie immer erfordert auch der neuste Teil der Reihe bei der Gewaltdarstellung und dem sadistischen Quälen der Figuren einen wirklich starken Magen und große Abgebrühtheit.

Inszeniert wurde der Film von Sébastien Vanicek (Spiders) und die Hauptrolle übernahm hier Souheila Yacoub (Dune: Part Two). Auf Netflix kann der brutale Horrorfilm drei Tage nach seiner Veröffentlichung den dritten Platz der Charts für sich einnehmen. Nur Ben Afflecks neuer Thriller und eine deutsche Komödie stehen darüber.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 19. Oktober 2026):

Platz 1: Extrawurst

Platz 2: Animals



Platz 3: Evil Dead Burn

Platz 4: Der Schneesturm

Unter Evil Dead Burn geht es in den Charts aber größtenteils kinderfreundlich zu. Es können immer noch fast alle Filme der Ice Age-Reihe einen Platz in der Top 10 ergattern. Seit alle Teile des Franchise Anfang Oktober bei Netflix landeten, ist die Reihe (fast) gänzlich in den Charts.

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Wird die Evil Dead-Reihe weitergehen?

Es wurde bereits eine weitere Fortsetzung der Tanz der Teufel-Reihe namens Evil Dead Wrath angekündigt. Der Film hat sogar bereits einen US-Kinostart am 7. April 2028 erhalten.