Einer der lustigsten Fehler im Star Trek-Universum versteckt sich direkt vor unseren Augen

In der Star Trek-Originalserie hat sich ein Filmfehler eingeschlichen, der vielen Fans gar nicht aufgefallen ist. Das Ganze lässt sich jedoch sehr einfach erklären.

Dass der legendäre Captain aus der Raumschiff Enterprise James Tiberius Kirk heißt, ist heute Allgemeinwissen. Allerdings wurde der zweite Vorname in der Originalserie noch gar nicht erwähnt. Lediglich die Initiale T. war weit bekannt, auch wenn Cast und Crew über die Bedeutung Bescheid wussten. Erst mit der Animationsserie fand der zweite Vorname wirklich Einzug ins Franchise. Aber Kirk hieß nicht von Anfang an James Tiberius.

In Star Trek stand auf einem Grabstein für Kirk der falsche Name

Zu Beginn der 1. Staffel fehlten der Crew der Enterprise noch einige Besatzungsmitglieder, die später legendär wurden. So gab es einen anderen Schiffsarzt und einen anderen Piloten. In Folge 3 mit dem Titel Die Spitze des Eisberges war der Pilot noch Lt. Cmdr. Gary Mitchell (Gary Lockwood). Der entwickelt während der Episode seltsame Fähigkeiten entwickelt und wird zur Gefahr. Gegen Ende der Folge erschuf er einen Grabstein für Kirk (William Shatner), um diesem zu zeigen, dass sein Leben zu Ende ist.

Dieser Grabstein barg einen Fehler. Darauf war nämlich der Name James R. Kirk eingraviert. Die Spitze des Eisbergs war so etwas wie ein zweiter Pilot für die Serie. Daher war der Cast zum Teil noch ein anderer. Bei der Ausstrahlung wurden allerdings zwei andere Folgen zuerst gesendet, bevor diese Episode schließlich auch ihren Weg auf die Bildschirme fand.

Der Star Trek-Erfinder hatte eine simple Erklärung für den Fehler

Der Raumschiff Enterprise-Schöpfer Gene Roddenberry gab später eine einfache Erklärung dafür ab, weshalb dieser Fehler in der Serie auftaucht. So sei Mitchell trotz seiner Fähigkeiten noch immer ein Mensch und Menschen machen nun einmal Fehler. Und so wurde aus einem James T. Kirk eben kurzerhand ein James R. Kirk.

Ob man diese Erklärung als befriedigend empfindet, ist jedem Fan selbst überlassen. Ändern kann man diesen Fehler ohnehin nicht. Bleibt nur eine Frage offen: Wofür sollte das R. wohl stehen?