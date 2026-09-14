Einer der meisterwarteten Marvel-Filme ist mit diesen zwei Sätzen endgültig begraben: 22 Jahre haben Fans gewartet

Jahrzehntelang haben Fans gewartet, jahrelang gebangt und gehofft: Doch die wohl größte Kultrückkehr unter der Marvel-Flagge ist tot, wie ihr Star nun in finaler Eindeutigkeit bestätigt.

Auch Vampire können sterben – durch eine Pflock ins Herz, zum Beispiel. Oder in der Produktionshölle: Das Kult-Fantasy-Horror-Franchise Blade, das Ende der 90er mit Wesley Snipes seinen Kino-Siegeszug begann, sollte als MCU-Epos neu aufgelegt werden. Aber das Projekt ist nach langem Sterbeprozess tot: Mahershala Ali, der den titelgebenden Antihelden spielen sollte, hat es noch nie mit solcher Eindeutigkeit gesagt.

"Bin damit fertig": Blade-Kandidat gibt MCU-Projekt auf, bedankt sich aber bei Marvel

Ali, der für Moonlight und Green Book zwei Oscars gewann, bringt bald den Thriller Your Mother Your Mother Your Mother in den USA ins Kino. Im Deadline-Interview nach seiner Blade-Rolle gefragt, erklärte er:

Ich bin [über Blade] hinweg. Ich bin damit fertig.

Doch von den Vorwürfen, mit denen er schon kürzlich gegen Marvel feuerte, ist nun nichts mehr zu vernehmen. Im Gegenteil: Er bedankt sich bei seinem ehemaligen Auftraggeber, der ihn vor dem schließlich gescheiterten Dreh immerhin hart trainieren ließ:

Eigentlich bin ich echt dankbar. [Marvel] hat mit der Finanzierung unseres Films [Your Mother Your Mother Your Mother] geholfen, also vielen Dank dafür. Im Ernst, wir hätten es uns nicht leisten können [...], diesen Film zu drehen und mich ein Jahr lang trainieren zu lassen.

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Ganz offenbar hat Alis neuer Film also stark von der physischen Blade-Vorbereitung profitiert. Wie stark genau, werden hiesige Fans womöglich erst in einer Weile erfahren: Your Mother Your Mother Your Mother, in dem Ali einen tief religiösen Auftragskiller und Familienvater spielt, hat noch keinen deutschen Kinostart.



Seit Blade: Trinity 2004 erschien warteten Fans auf einen neuen Kinofilm der vampirjagenden Marvel-Ikone. 2019 wurde dann das Reboot mit Ali angekündigt, doch Berichte über Drehbuchänderungen, Regiewechsel und Startverschiebungen ließen schließlich erkennen, dass das Projekt in großen Schwierigkeiten steckte. Kürzlich erklärte sogar MCU-Chef Kevin Feige, dass er sich aufgrund des Blade-Scheiterns wie "ein gigantischer Versager" fühle.

Podcast: Das Superhelden-Genre in der Krise

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