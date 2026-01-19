Einer der meistgesehenen Netflix-Filme aller Zeiten ist ein wundervolles Sci-Fi-Experiment, über das überraschend wenige reden

Einige der meist gestreamten Filme bei Netflix sind immer noch Gesprächsthema im Filmbereich. Andere waren da kurzlebiger. Das ist im Falle dieses Sci-Fi-Tipps wirklich schade.

Aktuell steht dieser Film auf Platz 5 der beliebtesten Netflixfilme aller Zeiten . Mit über 157 Millionen Views auf der Plattform darf man ihn durchaus als erfolgreich bezeichnen. Doch viel gesprochen wurde nach seiner Veröffentlichung 2022 nicht mehr über das schöne kleine Sci-Fi-Experiment, das noch dazu eine der besten Ryan Reynolds-Rollen der letzten Jahre bietet.

The Adam Project ist keine gigantische Hochglanz-Monsterproduktion, auch wenn sich der Film mit seinen Bildern gut im Kino gemacht hätte. Eigentlich ist er eine wundervolle kleine Sci-Fi-Geschichte für die ganze Familie, die ein aktuell sehr selten vertretenes Subgenre charmant wieder aufleben lässt.

In The Adam Project bei Netflix bekommt ein Junge Besuch von seinem zukünftigen Ich

Adams (Walker Scobell) Leben liegt in Scherben, seit sein Vater (Mark Ruffalo) gestorben ist. Seine Mutter Ellie (Jennifer Garner) droht, an dem Verlust zu zerbrechen. Als es zu einem mysteriösen Absturz im Wald in seiner Gegend kommt, scheint die Katastrophe nur zu gut ins Bild zu passen.

Der Pilot (Ryan Reynolds), der mit dem seltsam anmutenden Fluggerät angekommen ist, gibt Adam Rätsel auf. Er heißt ebenfalls Adam – nicht nur einfach irgendein Adam, sondern er selbst. Aus der Zukunft. Er ist in die Vergangenheit zurückgereist, um die Zukunft der Welt zu retten, deren Schicksal irgendwie mit Adams Vater in Zusammenhang steht.

Die zwei müssen schnell feststellen, dass ihnen eine ganze Armee an bewaffneten Soldaten auf den Fersen ist. Adams zukünftige Partnerin Laura (Zoe Saldaña) kommt ihnen zu Hilfe. Für eine bessere Zukunft müssen alle vier zusammenarbeiten. Das Problem bei dieser Mission ist nur, dass Adam und Adam so überhaupt nicht miteinander auskommen.

Auch interessant:

The Adam Project bei Netflix ist ein liebenswertes Sci-Fi-Abenteuer mit Klassikerpotenzial

"Einfach nur ein Feel-Good-Film für die ganze Familie" – das ist nicht immer ein Kompliment. Im Fall von The Adam Project ist es aber zu 100% als Kompliment zu werten. Hier kommt alles zusammen, was Spaß für Groß, Klein, alles dazwischen und zeitreisebedingt vielleicht sogar alles darüber hinaus bedeutet.

Die Beziehung zwischen Adam und … nun, Adam ist herzerwärmend inszeniert. Walker Scobell und Ryan Reynolds harmonieren perfekt miteinander und spielen beide mit Ehrlichkeit und Wärme, wie man es gerade von Reynolds lange nicht gesehen hat. Die Thematik sorgt für kreative Ideen, Action und Geheimnisse. So stellt sich ein Abenteuergefühl ein, wie es sonst 80er-Klassiker schaffen.

Außerdem bekommen wir aktuell nicht häufig Zeitreise-Science-Fiction zu sehen, die nicht endlos verkopft oder übermäßig ernst ist. The Adam Project ist überraschend leicht, trotzdem berührend und nie unnötig seicht. In der Kurzlebigkeit der Veröffentlichungsflut bei Netflix wurde schnell nicht mehr über The Adam Project gesprochen. Dabei hat er sich das wirklich verdient.

Wer The Adam Project verpasst hat, kann das charmante Sci-Fi-Abenteuer jetzt bei Netflix nachholen.

