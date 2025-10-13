Er gilt als einer der realistischsten Kriegsfilme aller Zeiten: "Brachte so viele Erinnerungen von damals zurück"

Ein Kriegsfilm von Meisterregisseur Steven Spielberg wurde am Ende so extrem realistisch, dass es notwendig war, Kriegsheimkehrern das Kino-Erlebnis per Telefon-Seelsorge zu erleichtern.

Der Soldat James Ryan von Steven Spielberg gilt bis heute als einer der besten Kriegsfilme der letzten Jahrzehnte. Vor allem eine intensive Szene war am Ende auf der Kinoleinwand fast zu realitätsnah. Wegen ihr mussten Schritte in die Wege geleitet werden, um traumatisierte Kino-Gäste, die den Krieg selbst miterlebt hatten, telefonisch zu betreuen.

Steven Spielberg weckte mit seinem Kriegsfilm Der Soldat James Ryan alte Traumata

Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan war ein großer Erfolg: Der Kriegsfilm gewann fünf Oscars und spielte bei einem Budget von 70 Millionen Dollar laut Box Office Mojo über 480 Millionen Dollar weltweit ein. Besonders die berühmte 24-minütige Eröffnungssequenz verschlang dabei enorm viel Zeit, Geld und Mühe, um den Schrecken der D-Day-Landung am Omaha Beach hautnah erlebbar zu machen.

In dem 3-stündigen Kriegsepos, das eigentlich von der Suche von Captain John Millers (Tom Hanks) Kompanie nach dem titelgebenden Soldat James Ryan (Matt Damon) handelt, machte die äußerst realistisch inszenierte Ankunft am umkämpften Strand der Normandie vielen Zuschauenden zu schaffen.

Die akkurate Darstellung des Kriegsgeschehens ging sogar so weit, dass das U.S. Department of Veterans Affairs (Amt für Veteranen-Angelegenheiten) eine Hotline einrichtete, um Kriegsveteranen beim Umgang mit dem Film zu helfen. Wie Deseret News damals berichtete, wurden Therapeuten medizinischer Einrichtungen unter der Nummer 1-800-827-1000 angestellt, um "Veteranen, die aufgrund des Films ein emotionales Trauma erfahren" zu helfen. Am Ende gingen laut Orlando Sentinel mehr als 100 Anrufe ein.

Der Soldat James Ryan richtete nicht die erste Hotline für Kriegs-Traumatisierte ein

Für die Veteranen-Einrichtung war Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan nicht der erste Film, der Reaktionen von Flashbacks und PTSD (Posttraumatischer Belastungsstörung) auslöste. Eine ähnliche Hotline war beispielsweise vorher für den Kriegsfilm Platoon (1986) auf die Beine gestellt worden.

Kriegsveteran John Raaen, der den D-Day überlebte, schilderte nach Der Soldat James Ryan seine Kino-Erfahrung gegenüber Time wie folgt:

Die sehr gute Darstellung von Omaha Beach [ließ mich sprachlos zurück]. Alle waren benommen. Ich war es auch. Ich wollte nicht darüber reden. Es brachte so viele Erinnerungen von damals zurück, die mir durch den Kopf schossen. All die Dinge, die mir passiert waren.

Den Kriegsfilm Der Soldat James Ryan könnt ihr bei Paramount+ im Abo streamen.

Podcast: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neuen Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehnte dritte Teil der Knives Out-Reihe: Bis Ende 2025 hat Netflix noch viel zu bieten.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Oktober 2023 auf Moviepilot erschienen.