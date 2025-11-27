Einer der The Big Bang Theory-Stars hat sich vor jeder Folge die Seele aus dem Leib geschrien

Einige Stars haben Rituale entwickelt, die sie vor einem Dreh durchführen. Auch beim Cast von The Big Bang Theory gab es solche Rituale. Eines davon sorgte für einiges Aufsehen unter den Co-Stars.

Die Hauptfiguren von The Big Bang Theory sind ziemlich skurril. Aber auch die Stars hinter den Rollen haben ihre Eigenarten. Die auf den ersten Blick Seltsamste hat Howard-Darsteller Simon Helberg. Der soll nämlich vor jedem Dreh die Treppen in der Kulisse runtergelaufen sein, um sich die Seele aus dem Leib zu schreien - während das Live-Publikum bereits auf den Plätzen saß.

Simon Helbergs Co-Stars bei The Big Bang Theory wussten von seinem Ritual und haben es einfach akzeptiert

Laut dem Buch The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series von Jessica Radloff hat Helberg das Treppenhaus im Gang zwischen den Wohnungen für sein einzigartiges Aufwärmprogamm genutzt (via Slashfilm ). Dazu befragte Radloff die Co-Stars der Serie. Kaley Cuoco sah seine Angewohnheit einfach als ein Ritual, wie es die meisten Stars haben.

Wir hatten alle so unsere Eigenheiten. Ich hatte eine Kamera dabei und habe ständig alles fotografiert, aber Simon rannte die Treppe runter, schrie und kam dann wieder hoch. Jeden Abend! Und weil das Publikum schon vor Begeisterung tobte, konnte man Simons Schreie gar nicht hören.

Jim Parsons hatte eine andere Theorie. Ihn und Simon Helberg verbindet nämlich, dass beide unter gewissen Ängsten leiden. Deshalb interpretierte er Helbergs Ritual als Umgang damit. Wie Helberg selbst der Autorin verriet, hatte Parsons damit recht.

Ich bin generell extrem nervös, wenn es um Auftritte und meine Arbeit geht, deshalb war ich während der Show wegen so vielem sehr, sehr nervös. Es wurde mit der Zeit besser, aber ich bin wirklich ständig extrem ängstlich und nervös.

Hinzu kamen auch die vielen Dinge, die von Howard in der Serie verlangt wurden. Er spricht nämlich mehrere Sprachen, parodiert verschiedene Stars, und ist auch als Zauberkünstler bekannt. Neben dem Schauspielern musste Helberg für die Hit-Sitcom also noch zahlreiche weitere Fähigkeiten an den Tag legen. Wer da nicht nervös wird, hat Nerven, die stärker sind als Stahl.

