Einer der unterhaltsamsten Action-Thriller der letzten Jahre wird zur Serie auf Netflix: Er basiert auf unglaublicher wahrer Geschichte

Einer der spaßigsten Thriller-Komödien der letzten Jahre wird bei Netflix als Serie neu aufgelegt. Der Film wurde von einem absoluten Meisterregisseur inszeniert, der an der Serie als ausführender Produzent beteiligt ist.

Vor knapp drei Jahren feierte Richard Linklater auf dem Filmfestival in Venedig die Premiere seines Films A Killer Romance mit Glen Powell in der Hauptrolle, mit dem er auch zusammen das Drehbuch verfasst hatte. Der Film entpuppte sich schnell als absoluter Publikumsliebling, und direkt nach der Premiere auf dem Toronto International Filmfestival sicherte sich Netflix die Vertriebsrechte für den Film in den USA und Großbritannien. Jetzt plant Netflix eine Neuauflage in Form einer Serie.

Linklaters A Killer Romance bekommt eine Netflix-Serie

Wie Deadline berichtet, soll die Serie von Stephen Falk, den die meisten als Showrunner von You're the Worst kennen dürften, ins Leben gerufen werden. Der Film erzählt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte des Philosophieprofessors Gary Johnson, dessen Alltag ein wenig zu stagnieren scheint.

Doch sein Leben bekommt plötzlich einen gänzlich neuen Schwung, als er bei der Polizei als gefälschter Auftragskiller anfängt, der seine Auftraggeber ins Gefängnis bringt. Doch sobald er eine Affäre mit einer seiner Auftraggeberinnen eingeht, verkompliziert sich Johnsons Lage drastisch.

Glen Powell ging hervorragend in der Rolle des Gary Johnson auf und wird neben Linklater als ausführender Produzent an der Serie beteiligt sein. Ein entscheidendes Element des Films sind die vielen Verkleidungen, die Powell im Laufe des Films als gefälschter Killer trägt. Die einzelnen Fälle und Killer-Identitäten könnten in einer Serie noch detaillierter dargestellt werden als im Film.

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Hierzulande könnt ihr den Film derzeit bei Prime Video nachholen.



Wann wird die erste Staffel bei Netflix starten?

Ein Start der ersten Staffel wäre frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2027, wahrscheinlicher 2028 realistisch, da sich die Serie noch in der frühen Phase der Vorproduktion befindet und bislang nicht einmal ein Hauptdarsteller angekündigt wurde.

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