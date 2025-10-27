Einer der unterhaltsamsten Horrorfilme des Jahres ist ab heute erstmals im Abo zu streamen

Kreative Todesarten sind das Aushängeschild dieser Horror-Reihe. Der neueste Ableger kommt nun endlich in die Streaming-Flatrate und das sogar passenderweise an Halloween.

Der Tod ist unaufhaltsam – und er ist kreativ. Das ist der Kern der legendären Final Destination-Reihe. Begonnen hat das Ganze mit dem ersten Teil im Jahr 2000 und wurde schnell zum Kult-Hit unter Slasher-Fans. Bei jedem neuen Teil waren die Fans gespannt auf die kreativen und skurrilen Todesarten, mit denen der Tod höchstpersönlich die Figuren überraschte. Nach 14 Jahren kehrte das Franchise 2025 mit Final Destination 6: Bloodlines zurück.

Es ist der ideale Horrorfilm für einen unterhaltsamen Filmabend an Halloween. Denn Final Destination 6 ist seit dem 31. Oktober bei WOW erstmals in Deutschland im Abo zu streamen.

Jetzt bei WOW im Abo: In Final Destination 6 wird eine ganze Familie bedroht

Der neuste Final Destination-Teil geht für die Eröffnungssequenz in die Vergangenheit zurück. In den 60ern hat eine junge Frau in einem gigantischen Wolkenkratzer-Restaurant eine Vision: Das Restaurant stürzt ein und alle Gäste sterben. Durch ihr Wissen kann sie die beiden Momente, die zum Zusammensturz führen, verhindern und alle Menschen retten. Der Plan des Todes wurde durchkreuzt.

In der Gegenwart träumt die College-Studentin Stefani Reyes (Kaitlyn Santa Juana) monatelang von genau dieser Situation und findet heraus, dass die junge Frau im Traum ihre eigene Großmutter Iris (Brec Bassinger) war. Von ihren Kindern verlassen, lebt Iris seit 20 Jahren zurückgezogen und dem Tod immer einen Schritt voraus. So glaubt sie, ihre Familie vor ihm beschützen zu können.

Final Destination 6 hebt die Reihe auf eine völlig neue Ebene

Das Konzept ist klar und erneut dasselbe: Eine Person hat eine Vision von ihrem eigenen Tod. Dadurch kann das Schicksal verändert werden, aber der Tod will unermüdlich diesen "Fehler" korrigieren und alle umbringen, die dadurch mit dem Leben davonkamen. Doch was, wenn die Überlebenden so viele sind, dass der Tod Jahrzehnte braucht, um alle zu holen?

In den vorigen Teilen war es jeweils eine kleine Gruppe aus Überlebenden, deren Ableben wir mitansehen mussten. Doch bei einem so großen Unglück wie dem Absturz des Restaurants kann Iris 60 Jahre lang weiterleben. Durch die lange Zeit haben viele Überlebende ganze Familien gegründet, die eigentlich gar nicht existieren dürften.

Final Destination 6 ist unglaublich unterhaltsam – und richtig ekelig

Nicht nur erhält die Reihe durch den 6. Teil eine reichere Hintergrundgeschichte, auch das Kernelement wird bereichert: die skurrilen Todesarten. Die Tode in den Final Destination-Filmen waren schon immer schräg und das Hauptargument für die Filme. Wen holt der Tod auf welche ausgeklügelte Art wohl als nächstes? Der Film perfektioniert das Spiel mit dieser Erwartungshaltung. Manchmal trifft es nämlich nicht diejenigen, bei denen es offensichtlich wäre.

In Final Destination 6 wird aber nicht nur mit dieser Erwartungshaltung gespielt, die Tode fühlen sich mehr denn je wie eine ausgeklügelte Rube-Goldberg-Maschine an.

Diese Maschinen zeichnen sich dadurch aus, dass eine eigentlich einfache Aufgabe durch eine absichtlich überkomplizierte, mehrstufige Reaktion erledigt wird. Die Final Destination-Reihe wird seit jeher mit Rube Goldberg Maschine verglichen und Final Destination 6 weiß das nur zu gut.

Final Destination 6: Bloodlines streamt seit dem 31. Oktober 2025 bei WOW im Abo.