Einer der versautesten Skandalfilme aller Zeiten kommt ins Kino zurück: Vor 50 Jahren wurde er bei der Berlinale beschlagnahmt

Wer an die großen Skandalfilme des Weltkinos denkt, kommt an einem Titel aus Japan kaum vorbei. Und falls ihr ihn in den letzten 50 Jahren doch verpasst habt, könnt ihr ihn bald im Kino nachholen.

Filmemacher Nagisa Oshima war eine der provokantesten Skandalnudeln des japanischen Kinos. Als Teil der japanischen New Wave-Bewegung drehte er politische Filme wie Death by Hanging oder Nacht und Nebel in Japan, ehe er die Welt mit seinem skandalösen Meisterwerk Im Reich der Sinne schockierte. Ein Erotikdrama, das direkt nach der Berlinale-Premiere 1976 von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt wurde – und jetzt zum 50. Jubiläum als 4K-Version ins deutsche Kino zurückkehrt.

Sie schneidet ihm WAS ab? Der Erotikfilm Im Reich der Sinne schockiert bis heute

Im Reich der Sinne basiert auf einem wahren Fall, der Japan in den 1930ern auf morbide Weise faszinierte: Nachdem Abe Sada ihren Geliebten Ishida Kichizo bei erotischen Strangulierungsspielen tötete, schnitt sie seinen Penis ab und trug das gute Stück in ihrer Handtasche mit sich herum. Oshima inszenierte den Skandal auf explizite Weise mit Eiko Matsuda und Co-Star Tatsuya Fuji in den Hauptrollen. Dafür musste er sich bereits in seinem Heimatland verantworten und sagte vor Gericht: "Nichts, was dargestellt wurde, ist obszön. Obszön ist das, was verborgen liegt."

In Deutschland urteilte die Strafgerichtskammer 1977 schließlich, dass es sich bei dem Film um keine Pornografie handle, nachdem Filmjournalist:innen dem transgressiven Meisterwerk längst künstlerische Qualität mit politischen Elementen attestiert hatten. So konnte der Film doch noch regulär ins Kino kommen, ist aber bis vor ein paar Jahren nur sehr gekürzt zu haben gewesen.

Noch eine Skandalnudel: Trash-Papst John Waters ist grad 80 Jahre alt geworden

Für den 2013 verstorbenen Oshima war es übrigens nicht der letzte provokative Streifen. Homoerotisch wurde es unter seiner Regie in den 80ern mit David Bowie und Ryuichi Sakamoto im Kriegsgefangenen-Weihnachtsfilm Furyo – Merry Christmas, Mr. Lawrence und dann noch mal in den späten 90ern mit dem sinnlichen Samurai-Drama Tabu.

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Wann kommt im Reich der Sinne ins Kino zurück?

Rapid Eye Movies bringt Nagisa Oshimas Skandalfilm Im Reich der Sinne in einer restaurierten 4K-Fassung ab dem 11. Juni 2026 bundesweit in die Kinos zurück. Ohne Zweifel ein Feiertag für Fans des Extremfilms und des japanischen Kinos.